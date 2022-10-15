Bir Peri Masalı dizisi final mi yapacak?
Bir Peri Masalı dizisi her hafta ekranlarda izleyicilerle buluşuyor. Dizi reytinglerde yerini alamadı. Bir Peri Masalı dizisinin final yapacağı düşünülüyor.
Alina Boz ile Taro Emir Tekin'in başrolünde yer aldıkları Bir Peri Masalı dizisi için final zilleri çalmaya başladı. Zengin oyuncu kadrosuna sahip olan Bir Peri Masalı'nda, istenilen reytinglere bir türlü ulaşılamadı. Alina Boz ile Taro Emir Tekin'i buluşturan dizinin yakın zamanda final yapması bekleniyor.
BİR PERİ MASALI FİNAL YAPACAK İDDİASI
Düşük reytingleri nedeni ile ilk 10'a zar zor giren Bir Peri Masalı için final iddiaları dolaşmaya başladı. Böyle giderse projenin yakın zamanda veda etmesi bekleniyor.
BİR PERİ MASALI DİZİSİ OYUNCULARI
Dizinin ana kadrosunda; Alina Boz, Taro Emir Tekin, Nazan Kesal, Mustafa Mert Koç, Hazal Filiz Küçükköse, Baran Bölükbaşı, Kadir Çermik, Şener Savaş, Okan Urun, Tülin Ece, Canan Atalay ve Müfit Kayacan gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.
BİR PERİ MASALI DİZİSİ KONUSU
Her daim daha fazlasını hak ettiğini düşünen, lüks bir hayatı düşleyen Zeynep’in hikayesi ele alınacak. Bebek bakıcısı Zeynep'in tesadüfen eline geçen yüklü miktardaki parayla hayatında yepyeni bir sayfa açılacak.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
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|Yatsı
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|O
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|O
|P
|1. Adana Demirspor
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|18
|2. Beşiktaş
|9
|18
|3. Konyaspor
|9
|18
|4. Fenerbahçe
|8
|17
|5. Başakşehir
|8
|17
|6. Galatasaray
|8
|17
|7. Trabzonspor
|9
|17
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|12
|11. Alanyaspor
|10
|12
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|8
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|8
|8
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|7
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|8
|7
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|9
|7
|18. Karagümrük
|8
|6
|19. Ümraniye
|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|8
|17
|2. Keçiörengücü
|8
|15
|3. Boluspor
|8
|15
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|8
|15
|5. Bodrumspor
|8
|14
|6. Samsunspor
|8
|13
|7. Rizespor
|7
|12
|8. Bandırmaspor
|7
|12
|9. Sakaryaspor
|8
|12
|10. Manisa FK
|7
|11
|11. Tuzlaspor
|8
|9
|12. Erzurumspor
|7
|9
|13. Adanaspor
|8
|8
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Gençlerbirliği
|7
|6
|16. Altınordu
|7
|6
|17. Altay
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|8
|3
|19. Denizlispor
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|9
|24
|2. M.City
|9
|23
|3. Tottenham
|9
|20
|4. Chelsea
|8
|16
|5. M. United
|8
|15
|6. Newcastle
|9
|14
|7. Brighton
|9
|14
|8. Brentford
|10
|13
|9. Bournemouth
|9
|12
|10. Fulham
|9
|11
|11. Liverpool
|8
|10
|12. Everton
|9
|10
|13. West Ham United
|9
|10
|14. Leeds United
|8
|9
|15. Crystal Palace
|8
|9
|16. Aston Villa
|9
|9
|17. Southampton
|9
|7
|18. Wolves
|9
|6
|19. Nottingham Forest
|9
|5
|20. Leicester City
|9
|4