Bir Peri Masalı dizisi final mi yapacak?

Alina Boz ile Taro Emir Tekin'in başrolünde yer aldıkları Bir Peri Masalı dizisi için final zilleri çalmaya başladı. Zengin oyuncu kadrosuna sahip olan Bir Peri Masalı'nda, istenilen reytinglere bir türlü ulaşılamadı. Alina Boz ile Taro Emir Tekin'i buluşturan dizinin yakın zamanda final yapması bekleniyor.

BİR PERİ MASALI FİNAL YAPACAK İDDİASI

Düşük reytingleri nedeni ile ilk 10'a zar zor giren Bir Peri Masalı için final iddiaları dolaşmaya başladı. Böyle giderse projenin yakın zamanda veda etmesi bekleniyor.

BİR PERİ MASALI DİZİSİ OYUNCULARI

Dizinin ana kadrosunda; Alina Boz, Taro Emir Tekin, Nazan Kesal, Mustafa Mert Koç, Hazal Filiz Küçükköse, Baran Bölükbaşı, Kadir Çermik, Şener Savaş, Okan Urun, Tülin Ece, Canan Atalay ve Müfit Kayacan gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

BİR PERİ MASALI DİZİSİ KONUSU

Her daim daha fazlasını hak ettiğini düşünen, lüks bir hayatı düşleyen Zeynep’in hikayesi ele alınacak. Bebek bakıcısı Zeynep'in tesadüfen eline geçen yüklü miktardaki parayla hayatında yepyeni bir sayfa açılacak.