Beyaz Show yeniden mi başlıyor? Hangi kanalda yayınlanacak?
Yıllardır ekranların sevilen Talk Show programı olan Beyaz Show, bir süre önce Kanal D ekranlarından kaldırılmıştı. Uzun süredir yayınlanmayan program seyircisini üzerken, sevindiren haber ise Beyazıt Öztürk'ten gelmişti. Peki Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Hangi kanalda yayınlanacak?
Programın hayata geçiricisi ve sunucusu olan Beyazıt Öztürk, kendisine programın yeniden başlayıp başlamayacağı yönünde sorulan soruya "Beyaz Show'un tekrarları Kanal D'de yayınlandığında izleyip çok duygulandı. Belki ekim sonu yeniden yapabiliriz" diyerek cevap verdi.
Beyazıt Öztürk’ün bu açıklamaları sonrasında programın sevenleri Beyaz Show’un hangi kanalda yayınlanacağını merak etmeye başladılar. Daha önceden Kanal D ekranlarında yayınlanmış olan sevilen Talk Show programının tekrar yayınlanması halinde TV8 ekranlarında yayınlanacağı tahmin ediliyor.
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