Beyaz Show yeniden mi başlıyor? Hangi kanalda yayınlanacak?

Programın hayata geçiricisi ve sunucusu olan Beyazıt Öztürk, kendisine programın yeniden başlayıp başlamayacağı yönünde sorulan soruya "Beyaz Show'un tekrarları Kanal D'de yayınlandığında izleyip çok duygulandı. Belki ekim sonu yeniden yapabiliriz" diyerek cevap verdi.

Beyaz Show Hangi Kanalda yayınlanacak?

Beyazıt Öztürk’ün bu açıklamaları sonrasında programın sevenleri Beyaz Show’un hangi kanalda yayınlanacağını merak etmeye başladılar. Daha önceden Kanal D ekranlarında yayınlanmış olan sevilen Talk Show programının tekrar yayınlanması halinde TV8 ekranlarında yayınlanacağı tahmin ediliyor.

