Benim Hayatım dizisi 5.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranlara yeni gelecek olan dizi herkes tarafından merak uyandırıyor peki yeni başlayacak olan dizinin konusu nedir oyuncuları kimlerdir? Dizi kaç sezon sürecektir? Benim Hayatım dizisi ne zaman başlayacak Benim Hayatım dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Benim Hayatım dizisi saat kaçta başlayacak? Benim Hayatım dizisi hangi kanalda yayınlanacak?

Sinema - TV 26.11.2021, 09:45 26.11.2021, 09:45
Benim Hayatım dizisi 5.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranlara yeni gelecek olan dizi herkes tarafından merak uyandırıyor peki yeni başlayacak olan dizinin konusu nedir oyuncuları kimlerdir? Dizi kaç sezon sürecektir? Benim Hayatım dizisi ne zaman başlayacak Benim Hayatım dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Benim Hayatım dizisi saat kaçta başlayacak? Benim Hayatım dizisi hangi kanalda yayınlanacak?

BENİM HAYATIM KONUSU NE?

Başrollerinde; Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak'ın yer aldığı "Benim Hayatım", hayatın tüm zorluklarına rağmen ailesiyle beraber hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul'a taşınan bir kızın hikayesini anlatacak.

BENİM HAYATIM OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin genel yönetmenliğini Onur Tan üstlenirken, yönetmen koltuğunda Orkun Çatak oturuyor. Senaryosunu ise Saadettin Tolan ve Ali Buhara Mete'nin kaleme alıyor. "Benim Hayatım"ın oyuncu kadrosunda ise; Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak, Savaş Özdemir, Uğur Çavuşoğlu, Nilüfer Açıkalın, Ali Burak Ceylan, Aleyna Solaker, Öykü Çelik, Zeynep Kumral, Önder Açıkbaş, Koray Şahinbaş, Pelin Uluksar, Hira Koyuncuoğlu ve Belgin Şimşek gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Hayat Öksüz:

Hayat yirmili yaşların başında modacı olmak isteyen hırslı bir genç kızdır. Hayalleri için babasını da peşinden İstanbul’a sürüklemiştir. Asla pes etmeyen inatçı karakteriyle yaşından büyük işler başarmaktadır. Harisoğlu Holding’in düzenlediği yarışmaya katılması hem kendi hayatını hem de başkalarının hayatını değiştirecektir.  

Ökkeş Öksüz:

Ökkeş, kızının hayalleri için memleketini bırakıp İstanbul’a yerleşen gururlu bir babadır. İstanbul’da hayatta kalabilmek için gurur ve intikam arasında bir seçim yapacaktır.

Ali Aslan: 

Ali, Harisoğlu holdingin bünyesinde çalışan idealist bir avukattır. Şirketin düzenlediği yarışmayı kazanan Hayat’ı görür görmez aşık olur. Türlü entrikaya ve kötülüğe rağmen aşkı için sonuna kadar mücadele edecektir.

Yılmaz Harisoğlu: 

Harisoğlu holdingi yıllardır başarıyla yürüten tavizsiz ve güçlü bir iş adamıdır. Hedefine giden yolda oğlunun bile gözünün yaşına bakmaz. Eski düşmanı Ökkeş’den intikam almak içinse elinden geleni yapacaktır.

Ufuk Harisoğlu: 

Harisoğlu Holding’in tek varisi, çapkın ve başına buyruk bir delikanlıdır. Babasının ismi altında ezilmiştir. Bu ezikliğin acısını kadınlardan çıkarmakta ve çoğu zaman kontrolünü kaybetmektedir. Yaşadığı platonik aşkla saplantılı bir adama dönüşür. 

Şaheste Harisoğlu: 

Yılmaz Harisoğlu’nun eşi, güçlü ve otoriter bir kadındır. En büyük derdi ailesini bir arada tutabilmektir. Kocasının ilgisini kaybetmeye başladığını hissettiğinde onu kaybetmemek için sonuna kadar savaşacaktır.

Handan Korhan: 

Yılmaz’ın kız kardeşi, alımlı ve kendi ayakları üzerinde duran bir kadındır. Aşık olduğu adamı kendisinden koparan abisini hiç affetmemiştir. Yıllar sonra karşılaşacağı büyük sürpriz aşk ve intikam arasında gelgitler yaşamasına sebep olacaktır.

Meral Uslu: 

Maceraperest kocasına rağmen evini ayakta tutan mücadeleci bir kadındır.  Temizliğe giderek geçimini sağlamaktadır. Üvey abisi ve yeğeni evlerinde kalmaya başlayınca hayatı değişir. Yeğeninin Harisoğlu Holding’e girmesi ve zengin olma ihtimali, talihsiz kaderini değiştirecek yegâne şanstır.

Vedat Uslu:

Renkli bir hayatı olan Vedat maceraperestliğiyle kendini de etrafındakileri de belaya sürükleyen biridir. Çalışmak lügatında olmamasına rağmen sevimli tavrıyla karısının göz bebeğidir. Fırsatçılığı ve kıvrak zekasıyla, bir gün voleyi vuracağını düşünmektedir. Tembel ama bir o kadar da eğlencelidir.

Yasemin Korhan:

Çekiciliği kadar aklıyla da tuttuğunu koparan bir kadındır. Genç yaşına rağmen aile şirketinde işleri idare edebilecek kadar beceriklidir. Geçmişine dair sırlar ortaya çıkınca aile hayatı kökünden sarsılır.

Pınar Yokuşlu:

Nam salmış bir tefecinin yeğeni ve gözü kara bir kadındır. İstediğini elde etme konusunda kural tanımaz. Karşısında kim olursa olsun kendine yapılanı cezasız bırakmaz.  

Yadigar Aslan:

Yılmaz Harisoğlu’nun sağ kolu ve kara kutusudur. Geçmişten gelen sırları bildiği için bir yaverden fazlasıdır. Gerektiğinde her türlü kirli işi yapacak kadar sadık ve korkusuzdur. Beklenmedik bir aşk onu ikilem arasında bırakacaktır.

Zehra Aslan: 

Harisoğlu Holding’in patroniçesi Şaheste’nin kız kardeşi ve sağ koludur. Şaheste’nin bütün sırlarına vakıftır. Oğlunun iyi bir hayat yaşaması için kendi tutku ve hırslarından vazgeçmiştir. Sözünden çıkmadığı ablasını, oğlu Ali yüzünden karşısına alınca bastırdığı tutkular açığa çıkacaktır.

Heves Zarifçe: 

Yetim büyüyen Heves, Harisoğlu konağında evi idare eden yardımcıdır. Ali’nin ev içindeki en yakın sırdaşıdır.

Ahu Hatay: 

Harisoğlu Holding’in genç yöneticisi alımlı ve başarılı bir kadındır. Şirketin varisi Ufuk’a meftundur. Onun kadınlarla ilişkilerini bir hevesten ibaret görmektedir. Ufuk’un gözünde bir dost olsa da eninde sonunda kendisine varacağını düşünmektedir. Hedefine sabır ve sükunetle gider.  

Hakkı Ceylan: 

Acımasızlığıyla nam salmış Hakkı İstanbul’un korkulan tefecilerinden biridir. İstanbul’da ondan habersiz kumar oynanan bir yer yoktur. En büyük zaafı yeğeni Pınar’dır. 

Bekir Korhan:

Handan’ın kocası Bekir, Yılmaz’ın asker arkadaşı ve dostudur. İlgili bir baba ve itibarı olan bir iş adamıdır. Şirketin yüzde elli hissesini karısı Handan’a vermiştir. Mutlu iş ortaklığı mutlu bir evlilik getirmemiştir. Kızları Yasemin için evliliği aşktan yoksun bir şekilde devam ettirmektedirler.

Davut Tosun:

Yeraltı dünyası ve zenginlerin oyun oynadığı kumarhanenin sahibidir. Meslek gereği Harisoğlu dahil birçok iş adamıyla ilişki içindedir. Para ve menfaat için her şeyi yapabilecek bir adamdır. Dinlediği tek kişi Hakkı’dır.

#benim hayatım dizisi
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