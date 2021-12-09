Baş Tacım dizisi konusu nedir? Kanal 7

Kanal 7 ekranlarının dizileri nefesler tutularak seyrediliyor. Kanal 7'nin dizisi Baş Tacım oyuncuları kimler, konusu ne? Baş Tacım saat kaçta, ne zaman başlıyor.

BAŞ TACIM

Baş Tacım dizisi tüm hızıyla devam ediyor. Hafta içi hergün ekranlarda olan dizi konusuyla dikkat çekiyor. Dizinin konusu aile içi entrikalardan oluşuyor. Kaynana gelinine neler yapacak. Acımasız kaynana gelinini her zaman ötekileştiriyor. Dizide neler olacak izleyiciler bunları merak ediyor.