Barbaroslar dizisi ne zaman başlıyor? Barbaroslar hangi kanalda yayınlanıyor? Barbaroslar dizisinin konusu ne? Oyuncuları kimler? Saat Kaçta Başlıyor? Barbaroslar dizisi oyuncuları kimler?
TRT1’de yayınlanacak olan Barbaroslar dizisi tanıtım filmiyle bütün dikkatleri üzerine çekti. Yayınlanan tanıtım bölümü büyük ilgi gören ve büyük bir heyecanla beklenen Barbaros dizisi 16 Eylül Perşembe günü yayına girecek. Barbaros dizisi ne zaman yayına girecek? Barbaros dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Barbaros dizisi saat kaçta başlıyor? Barbaros dizisi fragmanı yayınlandı mı? Barbaros dizisinin konusu nedir?
TRT1’de yayınlanacak olan Barbaroslar dizisi tanıtım filmiyle bütün dikkatleri üzerine çekti. Yayınlanan tanıtım bölümü büyük ilgi gören ve büyük bir heyecanla beklenen Barbaros dizisi 16 Eylül Perşembe günü yayına girecek. Barbaros dizisi ne zaman yayına girecek? Barbaros dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Barbaros dizisi saat kaçta başlıyor? Barbaros dizisi fragmanı yayınlandı mı? Barbaros dizisinin konusu nedir?Barbaroslar dizisi oyuncuları kimler?
Barbaros Dizisinin Konusu Nedir?
Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin Fatihi olmalarını konu alan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı; Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas’ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak.
Barbaroslar dizisi oyuncu kadrosu;
Engin Altan Düzyatan – Oruç Reis (Barbaros’un abisi)
Ulaş Tuna Astepe- Hızır Reis- Barbaros Hayrettin Paşa
İsmail Filiz- Kurdoğlu
Batuhan Bayar- Niko
Yetkin Dikinciler- İshak
Caner Topçu- İlyas
Yiğit Özşener
Pelin Akil
Gülcan Arslan
Melis Babadağ
Devrim Evin,
Sedat Mert- Misket
Gökhan Gencebay- Bülbül
|İmsak
|04:18
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|Takımlar
|O
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|O
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|4
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|4
|10
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|8
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|4
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|4
|7
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|4
|7
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|O
|P
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|5
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|5
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|9
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|8
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|4
|6
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|5
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|5
|6
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|5
|5
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|5
|4
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|4
|4
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|4
|4
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|4
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|5
|4
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|3
|3
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|3
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|O
|P
|1. M. United
|4
|10
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|4
|10
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|4
|10
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|2
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|4
|1
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|4
|0