Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı 9.bölüm tek parça izle

Ekranların sevilerek izlenen dizisinin konusu nedir oyuncuları kimlerdir hangi konu işlenmektedir dizi oyuncuları kimlerdir Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Dizisi Oyuncu Kadrosu Barbaroslar dizisi bir dönem dizisi olacak ve Barbaros Hayrettin Paşa’nın hayat hikayesine yer verilecek. Karakterleri hangi oyuncular dizide başrol oyuncusudur?

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Dizisi Oyuncu Kadrosu

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Barbaroslar dizisi bir dönem dizisi olacak ve Barbaros Hayrettin Paşa’nın hayat hikayesine yer verilecek. Barbaroslar dizisi yönetmenliğini Taylan Biraderler yaparken senaryosunu Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur ve Oğuz Ayaz yazıyor. Trt1 Diriliş Ertuğrul dizisi ile rekorlara imza atmış ve yıllarca reytinglerde birinci olmuştu. Ancak Kuruluş Osman’ın Atv de başlaması üzerine Trt1 reytinglerde bir türlü eski zaferlerini yakalayamıyor. Bu yüzden de yeni bir dönem dizisi ile seyirciyi çekerek reytinglerdeki eski başarılı günlerini yakalamak istiyor. Barbaroslar dizisi oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Başrol oyuncuları ve yan rollerde hangi oyuncuları göreceğiz?

Engin Altan Duzyatan Barbaros dizisinde

Barbaroslar Dizisi Oyuncu Kadrosu Karakterleri

Barbaroslar Akdenizin Kılıcı dizisi tüm oyuncu kadrosu belirlendi. Bizlerde sizlere oyuncu kadrosunu paylaştık. Barbaroslar dizisi oyuncu kadrosu hakkında bilgileri konumuza ekleyerek sizleri bilgilendiriyoruz. Engin Altan Düzyatan Oruç Reis (Barbaros’un abisi)

Ulaş Tuna Aslantepe Hızır Reis (Barbaros Hayrettin Paşa) barbaros dizisi oruc reis ve barbaros

Barbaroslar dizisi oyuncu kadrosu;

Engin Altan Düzyatan – Oruç Reis (Barbaros’un abisi)

Ulaş Tuna Astepe- Hızır Reis- Barbaros Hayrettin Paşa

İsmail Filiz- Kurdoğlu

Batuhan Bayar- Niko

Yetkin Dikinciler- İshak

Caner Topçu- İlyas

Bahadır Yenişehirlioğlu

Yiğit Özşener

Pelin Akil

Gülcan Arslan

Melis Babadağ

Devrim Evin,

Sedat Mert- Misket

Gökhan Gencebay- Bülbül

Şeyma Peçe- Ester

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Engin Altan Düzyatan- Oruç Reis

Barbaroslar dizisinde Engin Altan Düzyatan Oruç Reis rolünü canlandıracak. Oruç Reis Barbaros Hayrettin Paşa’nın abisidir. Engin Altan Düzyatan 1979 İzmir doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümünden mezun oldu ve bazı özel tiyatrolarda görev aldı. Birçok dizi filmde rol aldı. Engin Altan Düzyatan’ın meşhur olmasını sağlayan dizi o kadar popüler olmasını sağlayan ve akıllarda kalmasını sağlayan dizi Diriliş Ertuğrul oldu.

Engin Altan Düzyatan’ın rol aldığı dizi filmler;

2003 Kampüsistan- Levent,

2006- Kızlar Yurdu- Özgür,

2009- Bir Bulut Olsam- Doktor,

2010- Kapalıçarşı- Fırat,

2014- Diriliş Ertuğrul- Ertuğrul Gazi,

3’te 3 Tarih- Sunucu,

2019- Kurşun- Savcı Orhan Atmaca rolleri bazı rol aldığı dizi filmler.

Ulaş Tuna Astepe- Hızır Reis

Ulaş Tuna Astepe Barbaroslar dizisinde Hızır Reis rolünü oynayacaktır. Hızır Reis aynı zamanda Barbaros Hayrettin Paşa olacaktır. Ulaş Tuna Astepe 1988 İzmit doğumludur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde yaptı. 2008 yılında Osmanlı Cumhuriyeti filminde kostüm asistanlığı yaptı. Ardından tiyatro ve televizyon projelerinde yer almaya başladı. 2012 Karadayı ilk dizisi oldu. Analar ve Anneler, Rüya ve son olarak Sen Anlat Karadeniz dizisinde başrol oynadı. Yakışıklı oyuncu yeni sezon için Barbaroslar dizisi ile anlaştı ve dizide Hızır Reis rolünü canlandıracak.

Yetkin Dikinciler- İshak

Barbaroslar dizisinin oyuncu kadrosuna Yetkin Dikinciler dahil oldu. Yetkin Dikinciler Barbaroslar dizisinde İshak rolünü canlandırıyor. Yetkin Dikinciler 1969 doğumludur. Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvar mezunudur. Muhteşem Yüzyıl, Kızım İçin, Bahtiyar Ölmez, Cep Herkülü, Menajerimi Ara, Yeşilçam dizi filmlerinde rol aldı. Yetkin Dikinciler instagram hesabı https://www.instagram.com/yetkindikinciler/ Bahtiyar olmez barbaroslar dizisinde rol alacak

Caner Topçu- İlyas…

Barbaroslar dizisinde rol alan oyuncu Caner Topçu kimdir? Caner Topçu Barbaroslar dizisinde İlyas rolünü canlandıracak. İcon Talent mezunu olan oyuncu Caner Topçu Harun Özer Tiyatro Eğitimi ve Fulya Filazi’den oyunculuk eğitimi almıştır. Caner Topçu instagram hesabı https://www.instagram.com/canrtpcu/ caner topou barbaros dizisinde

İsmail Filiz- Kurdoğlu

İsmail Filiz Barbaroslar dizisinde Kurdoğlu karakterini canlandıracaktır. Kurdoğlu Barbaroslar dizisinde önemli bir karakterdir. İsmail Filiz 1980 Çankırı doğumludur. Ezel, Anadolu Kartalları, Paşa Gönlüm, Ezra, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Adanış Kutsal Kavga dizi filmlerinde rol aldı. İsmail Filiz instagram hesabı https://www.instagram.com/ismailflz/ Ismail Filiz barbaros kurdoglu kimdir

Batuhan Bayar- Niko

Barbaroslar dizisine katılan oyuncu Batuhan Bayar dizi de Niko rolünü canlandıracaktır. Batuhan Bayar kimdir? Batuhan Bayar bir video paylaşım sitesinde video paylaşıp fenomen olmuştur. Batuhan Bayar instagram hesabı https://www.instagram.com/battubayar/

Bahadır Yenişehirlioğlu

Barbaroslar dizisi oyuncu kadrosuna Bahadır Yenişehirlioğlu katılıyor. 1962 Manisa doğumludur. Hukukçu ve roman yazarıdır. Hürkuş: Göklerdeki Kahraman, Direniş Karatay, Sevda Kuşun Kanadında, Payitaht Abdülhamid, Mesnevi dizi filmlerinde rol aldı. barbaroslar bahadir yenisehirlioglu_1

Yiğit Özşener

Barbaroslar dizisi oyuncu kadrosuna Yiğit Özşener katıldı. Yiğit Özşener 1972 İmzir doğumludur. Studio Oyuncuları’nda eğitim aldı. Şahika Tekand’da oyunculuk eğitimi aldı. Yiğit Özşener ilk kez Üzgünüm Leyla, Karanlıkta Koşanlar, Dudaktan Kalbe, Kayıp, Ezel, İntikam, Galip Derviş, Cesur ve Güzel, Ramo ve Kırmızı Oda dizi filmlerinde rol aldı. Yiğit Özşener instagram hesabı https://www.instagram.com/yigitozsener/ yigit ozsener kimdir yeni dizisi barbaroslar

Pelin Akil

Pelin Akil Barbaroslar dizisine katıldı. Pelin Akil 1986 doğumlu. İlk olarak Arka Sıradakiler dizisinde rol aldı. Kurt Kanunu, Seksenler, Suskunlar, Aile İşi, Deli Aşk, Damat Takımı, Çember, Bittin Sen, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizi filmlerinde rol aldı. Pelin Akil instagram hesabı https://www.instagram.com/pelinakil/ pelin akil kimdir yeni dizisi barbaroslar

Gülcan Arslan

Gülsan Arslan Barbaroslar dizisi oyuncu kadrosuna katıldı. Gülcan Arslan 1986 Sakarya doğumludur. Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde eğitim aldı. Bir Çocuk Sevdim, Arka Sokaklar, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Ölene Kadar, Zengin ve Yoksul ve Doğduğun Ev Kaderindir dizi filmlerinde rol aldı. Gülcan Arslan instagram hesabı https://www.instagram.com/gulcanarslann/ gulcan arslan kimdir yeni dizisi barbaroslar

Melis Babadağ

Barbaroslar dizisi oyuncu kadrosuna Melis Babadağ katıldı. Melis Babadağ 1984 Adana doğumlu. Ayla Algan ve Ergün Demir’den oyunculuk eğitimi aldı. Aile Saadeti, Geniş Aile, Pis Yedili, Yeşil Deniz, Oğlan Bizim Kız Bizim, Elimiz Mahkum, Aykut Enişte dizi filmlerinde rol aldı. Melis Babadağ instagram hesabı https://www.instagram.com/melissbabadag/?hl=tr melis babadag barbaroslar dizisine katildi

Devrim Evin

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi oyuncu kadrosunda yer alan Devrim Evin kimdir? Devrim Evin 1978 doğumludur. Hacettepe Üniversitesi Oyunculuk bölümü mezunudur. Kale İçi, Suç Duyurusu, Her Sevda Bir Veda, Bizim dershane, Fetih 1453, Yunus Emre dizi filmlerinde rol aldı. devrim evin barbaroslar akdenizin kilici

Sedat Mert- Misket

Barbaroslar Akdenizin Kılıcı dizisinde rol alan oyuncu Sedat Mert kimdir? Sedat Mert 1975 İstanbul doğumludur. Bordo Bereliler, Fetih 1453 dizi filmlerinde rol aldı. Sedat Mert instagram hesabı https://www.instagram.com/mertsedatt/?hl=tr sedat mert barbaroslar akdenizin kilici dizisinde

Gökhan Gencebay- Bülbül

Barbaroslar Akdenizin Kılıcı dizisinde rol alacak. Gökhan Gencebay Orhan Gencebay’ın oğludur. Gökhan Gencebay 1981 İstanbul doğumludur. Ayla Algan’dan oyunculuk eğitimi aldı. Nöbet dizisinde rol aldı. gokhan gencebay barbaroslar akdenizin kilici dizisinde

Şeyma Peçe- Ester

Barbaroslar Akdenizin Kılıcı dizisine Şeyma Peçe katıldı. Şeyma Peçe dizi de Ester rolünü canlandıracaktır. 1993 İstanbul doğumludur. Kadir Has Üniversitesi Oyunculuk Bölümünde eğitim alan Şeyma Peçe daha önce bir dizi filmde rol almasa da Demir Kadın Neslican filminde adı geçmektedir. Şeyma Peçe instagram hesabı https://www.instagram.com/seymapec/?hl=tr seyma pece kimdir yeni dizisi barbaroslar akdenizin kilici

Barbaroslar Dizisi için Görüşülen Ancak Anlaşma Yapılamayan Oyuncular

Çağatay Ulusoy

Barbaroslar dizisi başrol oyuncusu olan Çağatay Ulusoy kimdir? Son olarak Hakan Muhafız dizisinde rol alan ve herkesin hayranlığını bir kez daha kazanan Çağatay Ulusoy kimdir? Çağatay Ulusoy 23 Eylül 1990 İstanbul doğumludur. Çağatay Ulusoy 2010 yılında Best Model of Turkey birincisi oldu. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sulama Sistemleri bölümünde eğitim gördü. Çağatay Ulusoy Ayla Algan’dan oyunculuk dersleri aldı. Akademi 35 Buçuk Sanat Evi’nde oyunculuk dersi almaktadır.

2011 yılında ilk kez Show TV’de yayınlanan Adını Feriha Koydum dizisinde Emir Sarrafoğlu rolünü canlandırdı. Sonrasında Anadolu Kartalları filminde rol aldı. Eve Düşen Yıldırım dizisine konuk oyunculuk olarak katıldı. Amerikan dizisi The O.C’nin yerli uyarlaması Medcezir dizisinde başrol oynadı. Leyla Lydia Tuğutlu ile Delibal adlı filmde rol aldı. 2016’da Colin’s markasının reklam yüzü oldu. Reklam filminde Victoria Secret mankenlerinden Taylor Marie Hill ile birlikte yer aldı. Show TV’de yayınlanan İçerde dizisinde Sarp Yılmaz karakterini canlandırdı ve son olarak Netflix’te yayınlanan Hakan Muhafız dizisinde oynadı ve dizi 3. sezon yayınlandı.

Çağatay Ulusoy’un rol aldığı dizi filmler;

2011- Adını Feriha Koydum- Emir,

2012- Eve Düşen Yıldırım- Emir,

2012 Adını Feriha Koydum Emirin Yolu- Emir,

2013- Medcezir- Yaman,

2016- İçerde-Sarp,

2018- Hakan Muhafız-Hakan Demir rolünü canlandırdı.çağatay Ulusoy Barbaros dizisi oyuncu kadrosu bilgileri

Belçim Bilgin

Barbaros filminde Engin Altan Düzyatan’a eşlik edecek olan isim Belçim Bilgin oldu. Belçim Bilgin kimdir? Belçim Bilgin 1983 Ankara doğumludur. 2005 yılında Sıfır Kilometre ile ilk oyunculuk tecrübesini yaşadı. Belçim Bilgin Aşk Tesadüfleri Sever, Kelebeğin Rüyası, Rüzgar, Acı Kiraz, Hekimoğlu ve Menajerimi Ara dizi filmlerinde rol

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