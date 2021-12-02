Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Canlı İzle / TRT 1 canlı izle
Reyting rekorları kıran dizi heyecan verici geçiyor. Peki son bölümde neler oldu nasıl geçti? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı nerede çekiliyor, konusu nedir? Barbaroslar dizisi oyuncuları kim, hangi gün? Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi; Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas’ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak.
Reyting rekorları kıran dizi heyecan verici geçiyor. Peki son bölümde neler oldu nasıl geçti? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı nerede çekiliyor, konusu nedir? Barbaroslar dizisi oyuncuları kim, hangi gün? Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi; Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas’ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak.
BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Kısa sürede dikkat çeken Barbaroslar dizisinin çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul’da yapılıyor.
BARBAROSLAR DİZİSİ OYUNCULARI
Engin Altan Düzyatan - Oruç Reis
Ulaş Tuna Astepe - Hızır Reis (Barbaros Hayreddin Paşa)
Yiğit Özşener - Pietro
Pelin Akil - Isabel
Melis Babadağ - Zeynep
Gülcan Arslan - Despina
Yetkin Dikinciler - İshak Reis
Bahadır Yenişehirlioğlu - Derviş
Devrim Evin - Antuan
İsmail Filiz - Kılıçoğlu
Caner Topçu - İlyas Reis
Mehmet Atay - Kılıç Bey
Mehmet Ali Kaptanlar - Yorgo
Ümit Çırak - Slyvio
Armağan Oğuz - Radko
Serpil Özcan - Asiye
Tolga İskit - Cafer
Doruk Nalbantoğlu - Gülletopuk
Murat Göçmez - Horozcu
Batuhan Bayar - Niko
Sedat Mert - Misket
Uğur Karabulut - Hekim Giovanni
Gökay Müftüoğlu - Diego
Nezir Çınarlı - Hayrabay
Eren Demirbaş - Müneccim
Tolga Akkaya - Yareli Hasan
Gökhan Gencebay - Bülbül
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi; Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas’ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak.
https://www.trt1.com.tr/diziler/barbaroslar-akdenizin-kilici
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|15
|35
|2. Hekimoğlu Trabzon
|15
|33
|3. Sivas Belediyespor
|15
|30
|4. Çorum FK
|15
|28
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|15
|27
|6. Bodrumspor
|15
|26
|7. Afjet Afyonspor
|15
|25
|8. Ankaraspor
|15
|25
|9. Somaspor
|15
|25
|10. Silahtaroğlu Vanspor FK
|15
|25
|11. İnegölspor
|15
|21
|12. Serik Belediyespor
|15
|20
|13. Etimesgut Belediyespor
|15
|19
|14. Diyarbekirspor
|15
|18
|15. Turgutluspor
|15
|17
|16. Sarıyer
|15
|12
|17. Ergene Velimeşespor
|15
|11
|18. Adıyaman FK
|15
|10
|19. Niğde Anadolu FK
|15
|5
|20. Kahramanmaraşspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|14
|36
|2. Konyaspor
|14
|26
|3. Hatayspor
|14
|26
|4. Fenerbahçe
|14
|24
|5. Alanyaspor
|14
|24
|6. Başakşehir
|14
|22
|7. Karagümrük
|14
|22
|8. Galatasaray
|14
|22
|9. Adana Demirspor
|14
|20
|10. Beşiktaş
|14
|20
|11. Antalyaspor
|14
|18
|12. Gaziantep FK
|14
|18
|13. Altay
|14
|17
|14. Sivasspor
|14
|16
|15. Giresunspor
|14
|16
|16. Kayserispor
|14
|16
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|14
|13
|18. Göztepe
|14
|11
|19. Kasımpaşa
|14
|10
|20. Rizespor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|13
|27
|2. Ankaragücü
|14
|27
|3. Eyüpspor
|14
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. İstanbulspor
|13
|20
|7. Tuzlaspor
|12
|20
|8. Kocaelispor
|13
|20
|9. Samsunspor
|13
|19
|10. Adanaspor
|14
|18
|11. Menemenspor
|13
|17
|12. Gençlerbirliği
|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|14
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|14
|33
|2. Man City
|14
|32
|3. Liverpool
|14
|31
|4. West Ham
|14
|24
|5. Arsenal
|13
|23
|6. Wolverhampton
|14
|21
|7. Brighton
|14
|19
|8. Leicester City
|14
|19
|9. Tottenham
|12
|19
|10. M. United
|13
|18
|11. Brentford
|13
|16
|12. Crystal Palace
|14
|16
|13. Aston Villa
|14
|16
|14. Everton
|14
|15
|15. Leeds United
|14
|15
|16. Southampton
|14
|15
|17. Watford
|14
|13
|18. Burnley
|13
|10
|19. Norwich City
|14
|10
|20. Newcastle
|14
|7