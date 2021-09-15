Baht Oyunu fragmanı yayınlandı mı? Baht Oyunu dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu

15 Haziran salı akşamı saat 20:00 da ilk bölümüyle Kanal D'de ekranlara geldi.

Sinema - TV 15.09.2021, 13:27 15.09.2021, 13:28
Baht Oyunu fragmanı yayınlandı mı? Baht Oyunu dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu

15 Haziran salı akşamı saat 20:00 da ilk bölümüyle Kanal D'de ekranlara geldi.

Baht Oyunu hangi gün?
Yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu'nun yaptığı  Aytaç Şaşmaz ve Cemre Beysel'in de başrolde oynadığı'' Baht Oyunu'' dizisi 15 Haziran Salı Kanal D'de başladı.

Dizi'nin konusu?
Ada, ilk aşkları ile evlenen kadınların mutluluğu yakalayabileceğine inanan kadınlar arasında büyüyen genç bir kadındır. Tam da inandıkları doğrultusunda hareket eden Ada, her şeyin yolunda olduğunu düşündüğü zamanda ilk aşkı olduğuna inandığı Rüzgar tarafından terk edilir.
 

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