Baba dizisi ne zaman başlayacak? Show TV

Yeni dizilerin başlayacağı haberleri gündemde. Show Tv ekranlarının da yeni dizisi Baba olacak. Baba dizisinin konusu ve oyuncuları merak uyandırdı. Dizinin başlayacağı da günde merakla bekleniyor.

Baba dizisinin fragmanı yayınlandı. Dizi başlayacağı tarih belli değil.