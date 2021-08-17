Aziz dizisinden Melisa Şenolsun ayrıldı!

Başrolünü Murat Yıldırım'ın paylaşacağı Aziz dizisinde son anda oyuncu değişikliği? Melisa Şenolsun ayrıldı! Yerine Çukur dizisi ile adından söz ettiren Damla Sönmez geldi!

O3 Medya'nın yapımı üstlendiği, Show TV ekranlarında yayınlanacak olan, yönetmen koltuğunda Zeynep Günay Tan'ın oturacağı Aziz dizisi hazırlıkları hızla devam ediyor.

Başrolünü Murat Yıldırım'ın paylaşacağı dizide; Yıldırım'a, Melisa Şenolsun partnerlik edecekti. Fakat Melisa Şenolsun'un kadrodan ayrıldı!

Melisa Şenolsun Aziz dizisinin kadrosunda ayrıldı, Damla Sönmez geldi!

Yapım şirketi ile Şenolsun'un karşılıklı olarak anlaşarak ayrılık kararını birlikte aldığı öğrenildi. Şenolsun'un sözleşme ile detaylardan dolayı ayrılmak istediği ortaya çıktı.

Melisa Şenolsun'un kadrodan ayrılmasının ardından güzel oyuncu Damla Sönmez'e teklif etti ve oyuncunun kabul ettiği duyuruldu.

DAMLA-SONMEZ

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Murat Yıldırım ve Damla Sönmez'in başrolünü paylaşacağı Aziz dizisinin oyuncu kadrosunda ise Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Yılmaz Bayraktar ve Meral Çetinkaya gibi birbirinden başarılı isimler bulunuyor.

Aziz dizisi Eylül'de Show TV'de...

Kaynak:İlan365