Atv'nin Fenomen Dizisi Kardeşlerim'in 2. Sezonu Olmayacak Mı?

Kardeşlerim 2.sezon ne zaman başlayacak? İşte yayın tarihi

NGM'nin yapımını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Serkan Birinci'nin oturduğu ve senaryosunu ise Gül Abus Semerci 'nin yazdığı Kardeşlerim dizisinin 2.sezon başlama tarihi belli oldu.

18. bölümü ile sezon finali yaparak ekranlara ara veren Kardeşlerim yeni sezonuna bomba gibi hazırlandı.

Kadrosunda Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Halit Özgür Sarı, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Simge Selçuk, Damla Su İkizoğlu, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Kaan Sevi, Melis Minkari ve Recep Ustayer gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizinin 2.sezon hazırlıkları tamamlandı.

Anne ve babalarını kazada kaybeden 4 kardeşin zorlu hayat hikayelerini anlatıldığı ( Kadir, Ömer, Asiye ve Emel) Atv ekranlarında her cumartesi izleyici ile buluşan Kardeşlerim 2.sezonu ile 11 Eylül Cumartesi başlıyor.



kaynak:ilan365