Atv Dizisi İkimizin Sırrı'nın Reytinginde Mühtiş Düşüş Mü Oldu?

OYUNCU KADROSUNDA HANGİ İSİMLER VAR

Oyuncu kadrosunda Aras Aydın, Leyla Feray Dolunay Soysert, Engin Alkan, Tülay Günal, Deniz Hamzaoğlu, Ceyhun Mengiroğlu, Irmak Örnek ve Bestemsu Özdemir gibi isimler yer alıyor.

FİNAL Mİ YAPIYOR?

ATV'de ekrana getirilen 'İkimizin Sırrı' dizisi final yapacak.Pazar akşamları izleyici ile buluşan 'İkimizin Sırrı' dizisi, 10'uncu bölümüyle ekranlara veda edecek.

Üs Yapım imzalı, Özen Yula'nın kaleme aldığı ve Cem Akyoldaş'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'İkimizin Sırrı'nın final bölümü 10 Ekim Pazar akşamı ekrana gelecek.Yedi yaşındaki kızı Hayal (Ahsen Türkyılmaz) ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat (Leyla Feray), biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir.

Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ile Hayal’in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun (Aras Aydın) ile kesişir.

Dizisinin son bölüm fragramını Youtube'dan izleyebilirsiniz.

İKİMİZİN SIRRI KONUSU

Yedi yaşındaki kızı Hayal (Ahsen Türkyılmaz) ile ayakta kalma gayreti veren Neva Canpolat (Leyla Feray), biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın hoşluğunu ve umudu aşılayarak büyütmektedir. Fakat anne-kızın memnun dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Sıkıntı bir hayat sürdüren Neva ile Hayal’in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun (Aras Aydın) ile kesişir.

kaynak:cnnturk