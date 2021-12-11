Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı izle

Aşk Mantık İntikam dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Aşkın intikamın çokça ele alındığı dizi nefesler tutularak seyrediliyor. Her hafta daha bir heyecanlı geçen dizide neler olacak oyuncuları kim konusu nedir? Aşk Mantık İntikam dizisi saat kaçta ne zaman başlıyor?

AŞK MANTIK İNTİKAM KONUSU

Esra’nın hayatı o gün gördüğü bir gazete haberi ile alt üst olur. Bir yıl önce ayrıldığı eski kocası milyon dolarlık bir şirketin sahibi olmuştur ve artık çok yakışıklı ve karizmatik görünmektedir. Boşandıktan bir yıl sonra yolları tekrar kesişen Ozan ve Esra birbirlerine karşı hala öfke doludur. Esra kırılan gururunu onarmak için Ozan’ı tekrar kendisine aşık etmeye karar verir..

Aşk Mantık İntikam oyuncuları ve karakterleri (Kim kimdir?)

Esra Erten

(Burcu Özberk)

Ozan Korfalı

(İlhan Şen)

Çınar Yılmaz

(Burak Yörük)

Çağla Yılmaz

(Melisa Döngel)

Zümrüt Korfalı

(Günay Karacaoğlu)

Menekşe Erten

(Zeynep Kankonde)

Ekrem Erten

(Mehmet Korhan Fırat)

Yalçın Erten

(Süleyman Atanısev)

Reyhan Korfalı

(Birgül Ulusoy )