Aşk Mantık İntikam Dizisi Bugün Saat Kaçta? Aşk Mantık İntikam Dizisi Konusu Ne? Oyuncu Kadrosunda Kimler Var? 17 Eylül

Sinema - TV 17.09.2021, 12:24 17.09.2021, 12:53
Aşk Mantık İntikam Dizisi Bugün Saat Kaçta? Aşk Mantık İntikam Dizisi Konusu Ne? Oyuncu Kadrosunda Kimler Var? 17 Eylül

AŞK MANTIK İNTİKAM KONUSU NE?

Garsonluk yapan Esra, yaşadığı sıkıntı dolu hayattan artık kurtulmak ister. Bunun için de mühendis olan Ozan ile mantık evliliği yapar. Ancak evliliğinde de maddi ve manevi sıkıntılar yaşayan Esra, Ozan'dan ayrılır. Ozan, boşanmasından bir süre sonra bir yazılım şirketi açarak zengin olur. Bir gün Leyla'nın Ozan'ın şirketinde işe başlamasıyla ikisinin yolu yeniden kesişir.

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR? 

Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük, Melisa Döngel, Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Mehmet Korhan Fırat, Süleyman Atanısev, Birgül Ulusoy. 

#Aşk Mantık İntikam #fox
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