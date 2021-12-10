Aşk Mantık İntikam 26.bölüm fragmanı izle

Aşk Mantık İntikam dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Aşkın intikamın çokça ele alındığı dizi nefesler tutularak seyrediliyor. Her hafta daha bir heyecanlı geçen dizide neler olacak oyuncuları kim konusu nedir? Aşk Mantık İntikam dizisi saat kaçta ne zaman başlıyor?

Ozan Korfalı

Ozan, Esra'yı ilk gördüğünde sekiz yaşındadır. O küçük yaşına rağmen hissettiği şeyin aşk olduğunu anlamıştır. Üniversiteyi bitirip işe girene kadar Esra'nın kendisinden haberdar olmadığını düşünmektedir. Ancak kendisini Esra ile evlenmiş bulur. İnandığı projesi için hayallerinin peşinde giderken de Esra'nın hassasiyetinin farkına varmayarak onu kaybetmesine neden olacak durumların içine girer ve sonuçta boşanırlar. Ama hep en dibe düşünce başlar yükseliş. Ozan’ın hiçbir ümidi kalmadığını düşündüğü gün karşısına Çınar çıkar.

Ozan yaşadıkları onu sertleştirmiş olsa da vicdanlı, iyi niyetli ve dürüst bir adamdır. İnsanlara inanmaya, onların içindeki iyi yönü görmeye meyillidir. Pozitif düşünen, sorunları büyütmeden, panik yapmadan çözen biridir. Yakışıklılığına rağmen kibirli değildir, kimseyi aşağıda görmez. Ailesine düşkündür. Annesine çok şey borçlu olduğunu düşünür. Onun için yapamayacağı şey yoktur. Kız kardeşi ile çok güzel bir ilişkisi vardır. Abi kardeş arkadaş gibidirler

İlhan Şen?

İlhan Şen19 Aralık 1987 Bulgaristan doğumludur. Ailesi ile birlikte 2 yaşında iken İstanbul'a yerleşmiştir. İlköğretim ve Ortaokulu İstanbul'da tamamlamış ardından üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır.

Aşk Mantık İntikam Canlı İzle

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