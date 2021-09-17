 Arka sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak? Arka sokaklar saat kaçta başlıyor? Arka sokaklar dizisinin yeni oyuncuları kim? Arka sokaklar oyuncu kadrosunda kimler var?

Kanal D ekranlarının yıllardan beridir oynayan Arka Sokaklar dizisi 16. Sezonuyla izleyicileri ile buluşmaya devam edecek. Arka sokaklar dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Arka sokaklar saat kaçta başlıyor? Arka sokaklar dizisinin yeni oyuncuları kim? Arka sokaklar oyuncu kadrosunda kimler var? Arka sokaklar dizisinin kadrosuna kimler katıldı? Arka sokaklar dizisi kaç yılında yayına girdi? Arka sokaklar dizisi kaç yılında başladı.?

Arka Sokaklar Dizisi Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Ne Zaman Başlayacak?

Arka Sokaklar dizisi, Kanal D ekranlarında oynamaya devam edecek. 17 eylül 2021 Cuma günü saat:20.00’da 16. Sezonu ile izleyicileriyle buluşmaya devam edecek. Her Cuma saat: 20.00 da yeni bölümleri ile izleyicileri ile buluşacak.

Arka Sokaklar, Erler Film imzalı, 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. 16 yıldır (16 sezon) kesintisiz yayımlanan Arka Sokaklar, yayın yılı, sezon sayısı ve bölüm sayısı bakımından Türk televizyon tarihinin en uzun süren haftalık dizisidir.

Arka Sokaklar Dizisinin Konusu Nedir?

Dizide, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde özel bir ekipte görev yapan polislerin aile yaşamları ve İstanbul sokaklarındaki maceraları anlatılmaktadır. Ekip, görevleri sırasında değişik ve çeşitli insan hikâyeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikâyelere, meslek yıllarının tecrübesi ve babalığıyla yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Emniyet Müdürü Rıza Baba olur.

Arka Sokaklar Dizisinin Çekimler Nerede Yapılıyor?

Dizi çekimlerinde tercih edilen iç mekan genellikle İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Vatan caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'dür. Dış çekimler için tercih edilen bölgeler Avrupa Yakası'nda Beyoğlu ve Şişli gibi ilçeler, Anadolu Yakası'nda ise Kadıköy ve Beykoz ilçeleridir

Arka Sokaklar Dizisinin Oyuncu Kadrosu Ve Karakterleri

Ana karakterler

Rıza Soylu (Zafer Ergin), 4. Sınıf Emniyet Müdürü'dür. Asayiş Özel Ekip'in kurucusudur.

Mesut Güneri (Şevket Çoruh), ekibe ilk gelen Özel Harekât kökenli komiserdir.

Hüsnü Çoban (Özgür Ozan), ekibe ilk dâhil olanlardandır. Başkomiserdir.

Engin Balkan (İlker İnanoğlu), 3. Sınıf Emniyet Müdürü'dür.

Selin Demirci (Oya Okar), Daha önce Narkotik Şube'de çalışmış başarılı bir komiserdir.

Hakan Çınar (Ozan Çobanoğlu), Daha önce TEM Şube'de çalışmış başarılı bir komiserdir.

Cemal Şahin (Yiğitcan Ergin), Komiser yardımcısıdır.

Ezgi Vural (Ela Yörüklü), Komiser yardımcısıdır.

Arda Atik (Tunç Oğuz), Komiser yardımcısıdır.

Emre (Oğuz Peçe), Komiser yardımcısıdır.

Aslı (Deniz Çatalbaş), Komiser yardımcısıdır.

Yardımcı karakterler

Nazike Çekmen (Nazlı Tosunoğlu), Suat'ın teyzesidir.

Tunç Güneri (Kerimhan Duman), Mesut'un oğludur.

Şule Çoban (Ecem Öz), Hüsnü'nün en küçük kızıdır.

Ayla Soylu (Hülya Kalebayır Çelik), Rıza Baba'nın eşidir.

Pınar Soylu Akdoğan (Elvan Dişli), Rıza Baba'nın kızıdır.

Başak Balkan (Perihan Ünlücan), Ekiple yolları kesişen bir avukat. Engin’in eşidir.

Sinem (Gizem Terzi), Ekibin teknik işlerinden sorumlu polis memuru.

Esra (Gaye Gürsel), Hüsnü'nün yeni sevgilisi.

Arka Sokaklar Dizisine Hangi Oyuncular Katıldı?

Dizide, Oğuz Peçe "Komiser Yardımcısı Emre" karakterine hayat verirken, Deniz Çatalbaş ise "Komiser Yardımcısı Aslı" karakteri ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Arka Sokaklar Dizisinin Aldığı Ödüller

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Kültür Sanat Vakfı'nca (AKSAV) düzenlenen 2011 Antalya Televizyon Ödülleri'nde en iyi polisiye dizi ödülüne layık görüldü.

Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) Altın Objektif Ödülleri 2016 - Özel Başarı Ödülü

Engelsiz Yaşam Vakfı, 10. Yılın En İyileri Ödülleri - 2019 Yılının En İyi Polisiye Dizisi

Best of Year Awards-Yılın En’leri Ödülleri - Yılın En Uzun Soluklu Televizyon Dizisi