Arka Sokaklar Rıza baba öldü mü?

Arka Sokaklar dizisi hafta Cuma günleri Kanal D ekranlarında seyircileriyle buluşuyor. Arka Sokakların fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Rıza babanın vurulduğu an izleyicileri üzdü. Şimdi Rıza baba öldü mü sorusu akıllarda.

Arka sokaklar dizisi her hafta Cuma akşamları seyircileriyle buluşuyor. Dizinin fragmanı merakla bekleniyordu yayınlanan fragmanda Rıza babanın vurulma anı seyircileri korkuttu. Rıza babaya ne oldu öldü mü soruları akıllardan gitmiyor. Cuma günü merak edilen soruların cevabı belli olacak.