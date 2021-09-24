16. sezona bomba gibi giren Arka Sokaklar dizisinde ayrılıklar dizisinde önemli isimler veda ederken, sevindirici bir haber geldi. Diziden daha önce ayrılan bazı oyuncular oyuna geri dönüyor. Arka Sokaklar'a bir oyuncu daha! O isim geri dönüyor! Arka sokaklar dizisinden kimler ayrıldı? Arka sokaklar dizisine kim geri döndü? Yeni bölümde neler olacak? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka sokaklar dizi oyuncuları kimler?

Geçen sezon diziye veda eden isimler Merve Oflaz, Onur Bay ve Yüsra Geyik oldu. Yeni sezonda da Ali Karakterini canlandıran Alp Korkmaz diziden ayrıldı. Bu ayrılıkların yerine kadroya yeni oyuncular dahil olurken, Metin karakterine hayat veren Furkan Göksel geri döndü.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Furkan Göksel’in diziye geri dönmesi dizinin izleyicilerini sevindirirken, eski sezonlarda kadroda yer alan sürpriz bir oyuncu daha diziye geri dönmeye hazırlanıyor.

METİN’DEN SONRA EŞİ DE TEKRAR DİZİDE

Arka Sokaklar dizisinin 16. sezonu oldukça hızlı başlarken, Metin karakterini canlandıran Furkan Göksel'in ardından, Metin'in eşini oynayan Melisa Şalgam'ın diziye geri döneceği belirtildi.

596. BÖLÜMÜN DETAYLARI

Melisa Şalgam, Asiye Çoban karakteri ile diziye geri dönmeye hazırlarken, dizinin 596. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan yeni fragmanda; Esra ve Hüsnü evlilik kararı alırken Hüsnü, Esra'yı babasından istemek için yola koyuldu ve Arda ile birlikte Esra'yı babasından istedi.

Hüsnü ve Esra'nın bir an önce düğün yapması konusunda baskı yapan Nazike, çifti en sonunda nikah masasına oturttu.

Hüsnü ve Esra sonunda evlilik için hazırlıklara başlamışlardır. Hüsnü düğün hazırlıkları için uğraşırken nikah masasında hiç beklemediği bir tepki ile karşılaşır.

