Arka Sokaklar'a bir oyuncu daha! O isim geri dönüyor! Arka sokaklar dizisinden kimler ayrıldı? Arka sokaklar dizisine kim geri döndü? Yeni bölümde neler olacak? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
16. sezona bomba gibi giren Arka Sokaklar dizisinde ayrılıklar dizisinde önemli isimler veda ederken, sevindirici bir haber geldi. Diziden daha önce ayrılan bazı oyuncular oyuna geri dönüyor. Arka Sokaklar'a bir oyuncu daha! O isim geri dönüyor! Arka sokaklar dizisinden kimler ayrıldı? Arka sokaklar dizisine kim geri döndü? Yeni bölümde neler olacak? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
16. sezona bomba gibi giren Arka Sokaklar dizisinde ayrılıklar dizisinde önemli isimler veda ederken, sevindirici bir haber geldi. Diziden daha önce ayrılan bazı oyuncular oyuna geri dönüyor. Arka Sokaklar'a bir oyuncu daha! O isim geri dönüyor! Arka sokaklar dizisinden kimler ayrıldı? Arka sokaklar dizisine kim geri döndü? Yeni bölümde neler olacak? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka sokaklar dizi oyuncuları kimler?
Geçen sezon diziye veda eden isimler Merve Oflaz, Onur Bay ve Yüsra Geyik oldu. Yeni sezonda da Ali Karakterini canlandıran Alp Korkmaz diziden ayrıldı. Bu ayrılıkların yerine kadroya yeni oyuncular dahil olurken, Metin karakterine hayat veren Furkan Göksel geri döndü.
ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Furkan Göksel’in diziye geri dönmesi dizinin izleyicilerini sevindirirken, eski sezonlarda kadroda yer alan sürpriz bir oyuncu daha diziye geri dönmeye hazırlanıyor.
METİN’DEN SONRA EŞİ DE TEKRAR DİZİDE
Arka Sokaklar dizisinin 16. sezonu oldukça hızlı başlarken, Metin karakterini canlandıran Furkan Göksel'in ardından, Metin'in eşini oynayan Melisa Şalgam'ın diziye geri döneceği belirtildi.
596. BÖLÜMÜN DETAYLARI
Melisa Şalgam, Asiye Çoban karakteri ile diziye geri dönmeye hazırlarken, dizinin 596. bölüm fragmanı yayınlandı.
Yayınlanan yeni fragmanda; Esra ve Hüsnü evlilik kararı alırken Hüsnü, Esra'yı babasından istemek için yola koyuldu ve Arda ile birlikte Esra'yı babasından istedi.
Hüsnü ve Esra'nın bir an önce düğün yapması konusunda baskı yapan Nazike, çifti en sonunda nikah masasına oturttu.
Hüsnü ve Esra sonunda evlilik için hazırlıklara başlamışlardır. Hüsnü düğün hazırlıkları için uğraşırken nikah masasında hiç beklemediği bir tepki ile karşılaşır.
Asgari ücret zammı 2022 yılında ne kadar olacak? 2022 evli asgari ücret maaşı ne kadar olacak? 2022 asgari ücret ne kadar oldu? asgari ücret ne kadar?
23 eylül perşembe bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? Süper LİG maçları ne zaman başlıyor? Eleme maçları ne zaman var? Hangi maç Hangi kanalda yayınlanacak? Hangi maç saat kaçta?
|İmsak
|04:24
|Güneş
|05:46
|Öğle
|12:05
|İkindi
|15:31
|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:30
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivas Belediyespor
|3
|9
|2. Bodrumspor
|3
|9
|3. Ankaraspor
|3
|7
|4. Hekimoğlu Trabzon
|3
|7
|5. Silahtaroğlu Vanspor FK
|3
|7
|6. Somaspor
|3
|7
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|3
|7
|8. Etimesgut Belediyespor
|3
|6
|9. Çorum FK
|3
|5
|10. Sakaryaspor
|3
|5
|11. Sarıyer
|3
|4
|12. Serik Belediyespor
|3
|3
|13. Afjet Afyonspor
|3
|2
|14. İnegölspor
|3
|2
|15. Diyarbekirspor
|3
|1
|16. Ergene Velimeşespor
|3
|1
|17. Turgutluspor
|3
|0
|18. Adıyaman FK
|3
|0
|19. Kahramanmaraşspor
|3
|0
|20. Niğde Anadolu FK
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|6
|14
|2. Trabzonspor
|6
|14
|3. Hatayspor
|6
|13
|4. Fenerbahçe
|6
|13
|5. Altay
|6
|12
|6. Konyaspor
|6
|12
|7. Alanyaspor
|6
|12
|8. Karagümrük
|6
|11
|9. Kayserispor
|6
|10
|10. Gaziantep FK
|6
|8
|11. Galatasaray
|6
|8
|12. Sivasspor
|6
|6
|13. Adana Demirspor
|6
|6
|14. Malatyaspor
|6
|6
|15. Göztepe
|6
|5
|16. Kasımpaşa
|6
|5
|17. Antalyaspor
|6
|5
|18. Başakşehir
|6
|3
|19. Giresunspor
|6
|1
|20. Rizespor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|16
|2. Ankaragücü
|6
|12
|3. Eyüpspor
|6
|12
|4. Erzurumspor
|6
|12
|5. Tuzlaspor
|5
|11
|6. Bandırmaspor
|6
|9
|7. Manisa FK
|6
|9
|8. Boluspor
|5
|7
|9. Samsunspor
|5
|7
|10. Kocaelispor
|5
|7
|11. Altınordu
|6
|7
|12. Menemenspor
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Balıkesirspor
|5
|6
|15. Denizlispor
|6
|6
|16. Bursaspor
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|6
|5
|18. İstanbulspor
|5
|4
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Man City
|5
|10
|6. Everton
|5
|10
|7. Tottenham
|5
|9
|8. West Ham
|5
|8
|9. Brentford
|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0