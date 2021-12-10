Arka Sokaklar 608.bölüm fragmanı izle

Arka Sokaklar uzun yıllardır ekranların beğenilerek seyredilen dizisi olmayı başarmıştır. Peki Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? Rıza Baba ekibin başında kalacak mı? Yeni operasyonlar nelerdir? Mesut gözaltına mı alındı? Mesut'un göz altına alınması herkesi şaşırttı Peki Mesut neden göz altına alındı? Mesut'un gözaltına alınması süresi ne kadar olacak? Mesut gözaltından kurtulacak mı? Mesut' işten mi çıkacak?

Arka Sokaklar'da ekip, Mesut'un gözaltına alınmasının şokunu yaşıyor!

Bora, tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Harun ise kardeşinin başına gelenlerden dolayı Mesut komiseri suçlar. Mesut’un hakkında soruşturma açılması için baskı yapar ve amacına ulaşır. Soruşturma için Ankara’dan müfettiş İdil görevlendirilir. Bu sırada Hamit, öldürdüğü Rıdvan’ın patronunun Harun olduğunu öğrenir. Harun, kardeşi Bora’nın intikamını almak isterken Hamit de onun peşine düşer.

Kurulan tuzak ile "Yaralı Yüz"ün kimliğini açığa çıkartan ekibimizin operasyonuna, narkotik şube ekipleri de katılır. Üzerlerindeki artan baskı Kerim Aslan ve Vildan’ı yer değiştirmek zorunda bıraktırır. Vildan, cezaevinde bulunan Bartu’yu ortadan kaldırmak ister. Kerim tarafından tehdit edilen Aslı’nın evi koruma altına alınır. Aslı’nın evini koruma görevinde olan Emre’nin aracında uyuşturucu bulunur ve gözaltına alınır.

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