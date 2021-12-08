Annemizi Saklarken saat kaçta ne zaman başlayacak?
Yeni başlayacak dizinin konusu oyuncuları merak ediliyor peki Annemi Saklarken dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var dizinin başrol oyuncuları kimlerdir hangi konu dizide ele alınmıştır dizi hangi kanlda saat kaçta başlayacaktır?
Yeni başlayacak dizinin konusu oyuncuları merak ediliyor peki Annemi Saklarken dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var dizinin başrol oyuncuları kimlerdir hangi konu dizide ele alınmıştır dizi hangi kanlda saat kaçta başlayacaktır?
ANNEMİ SAKLARKEN DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Annemizi saklarken dizisi konusu oldukça hüzün dolu bir drama içeriyor. Oyuncu seçmelerine devam edilen Annemizi Saklarken dizisinde 3 çocuğu olan Handan’ın hayat hikayesi anlatılacak. Karşılaştığı güçlükler ile başa çıkma mücadelesi herkese örnek olacak olan Handan’ın hikayesi anlatılmaktadır.
ANNEMİ SAKLARKEN DİZİSİNİN OYUNCULARI
Ece Yaşar
Hande Doğandemir-Handan
Kutsi– Dündar,
Yeşim Ceren Bozoğlu-Füsun,
Hatice Aslan-Benan
Erdem Kaynarca-Bora
ANNEMİZİ SAKLARKEN NE ZAMAN?
Çarşamba akşamları ekranlara gelecek.
Flash TV'de Yeni Program Al Sana Haber'de 6 Ünlü İsim Kim? / Flash TV'de Yeni Program Al Sana Haber Ne Zaman Başlayacak?
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|16
|36
|2. Hekimoğlu Trabzon
|16
|34
|3. Sivas Belediyespor
|16
|30
|4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|16
|30
|5. Afjet Afyonspor
|16
|28
|6. Çorum FK
|16
|28
|7. Bodrumspor
|16
|27
|8. Ankaraspor
|16
|26
|9. Somaspor
|16
|26
|10. Silahtaroğlu Vanspor FK
|16
|26
|11. İnegölspor
|16
|24
|12. Serik Belediyespor
|16
|23
|13. Etimesgut Belediyespor
|16
|20
|14. Diyarbekirspor
|16
|18
|15. Turgutluspor
|16
|18
|16. Sarıyer
|16
|15
|17. Ergene Velimeşespor
|16
|11
|18. Adıyaman FK
|16
|10
|19. Kahramanmaraşspor
|16
|6
|20. Niğde Anadolu FK
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|15
|39
|2. Konyaspor
|15
|27
|3. Fenerbahçe
|15
|27
|4. Hatayspor
|15
|26
|5. Başakşehir
|15
|25
|6. Alanyaspor
|15
|24
|7. Galatasaray
|15
|23
|8. Karagümrük
|15
|22
|9. Beşiktaş
|15
|21
|10. Adana Demirspor
|15
|20
|11. Sivasspor
|15
|19
|12. Giresunspor
|15
|19
|13. Kayserispor
|15
|19
|14. Altay
|15
|18
|15. Antalyaspor
|15
|18
|16. Gaziantep FK
|15
|18
|17. Göztepe
|15
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|15
|14
|19. Kasımpaşa
|15
|11
|20. Rizespor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|15
|30
|2. Erzurumspor
|13
|28
|3. Ümraniye
|14
|27
|4. Eyüpspor
|14
|27
|5. Bandırmaspor
|14
|25
|6. Samsunspor
|14
|22
|7. Tuzlaspor
|13
|21
|8. İstanbulspor
|14
|20
|9. Kocaelispor
|14
|20
|10. Gençlerbirliği
|14
|20
|11. Boluspor
|14
|19
|12. Adanaspor
|15
|19
|13. Menemenspor
|14
|18
|14. Bursaspor
|14
|17
|15. Manisa FK
|15
|17
|16. Denizlispor
|14
|15
|17. Ankara Keçiörengücü
|14
|14
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|15
|35
|2. Liverpool
|15
|34
|3. Chelsea
|15
|33
|4. West Ham
|15
|27
|5. Tottenham
|14
|25
|6. M. United
|15
|24
|7. Arsenal
|15
|23
|8. Wolverhampton
|15
|21
|9. Brighton
|15
|20
|10. Aston Villa
|15
|19
|11. Leicester City
|15
|19
|12. Everton
|15
|18
|13. Brentford
|15
|17
|14. Crystal Palace
|15
|16
|15. Leeds United
|15
|16
|16. Southampton
|15
|16
|17. Watford
|15
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle
|15
|10
|20. Norwich City
|15
|10