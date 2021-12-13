Annemizi Saklarken dizisi konusu nedir oyuncuları kimler? Annemi Saklarken dizisi ne zaman saat kaçta hangi kanalda başlayacak?
Yeni başlayacak dizinin konusu oyuncuları merak ediliyor peki Annemi Saklarken dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var dizinin başrol oyuncuları kimlerdir hangi konu dizide ele alınmıştır dizi hangi kanlda saat kaçta başlayacaktır?
Yeni başlayacak dizinin konusu oyuncuları merak ediliyor peki Annemi Saklarken dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var dizinin başrol oyuncuları kimlerdir hangi konu dizide ele alınmıştır dizi hangi kanlda saat kaçta başlayacaktır?
ANNEMİ SAKLARKEN DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Annemizi saklarken dizisi konusu oldukça hüzün dolu bir drama içeriyor. Oyuncu seçmelerine devam edilen Annemizi Saklarken dizisinde 3 çocuğu olan Handan’ın hayat hikayesi anlatılacak. Karşılaştığı güçlükler ile başa çıkma mücadelesi herkese örnek olacak olan Handan’ın hikayesi anlatılmaktadır.
ANNEMİ SAKLARKEN DİZİSİ SENARİSTİ
Annemizi Saklarken dizisinin yapımcısı Ojo pictures. Ömer Özgüner ve Kerem Çatay’ın ortak olduğu Ojo picturesin yeni dizisi Annemizi Saklarken Barış Yöş tarafından çekilecek. Annemizi saklarken dizisinin senaryosunu ise Sırma Yanık yazacak. Annemizi Saklarken dizisinin kanalı ise Fox Tv olacak.
ANNEMİ SAKLARKEN DİZİSİNİN OYUNCULARI
Ece Yaşar
Hande Doğandemir-Handan
Kutsi– Dündar,
Yeşim Ceren Bozoğlu-Füsun,
Hatice Aslan-Benan
Erdem Kaynarca-Bora
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|17
|39
|2. Hekimoğlu Trabzon
|17
|37
|3. Sivas Belediyespor
|17
|31
|4. Afjet Afyonspor
|17
|31
|5. Çorum FK
|17
|31
|6. Bodrumspor
|17
|30
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|17
|30
|8. Ankaraspor
|17
|29
|9. Somaspor
|17
|26
|10. Silahtaroğlu Vanspor FK
|17
|26
|11. İnegölspor
|17
|24
|12. Serik Belediyespor
|17
|23
|13. Turgutluspor
|17
|21
|14. Etimesgut Belediyespor
|17
|20
|15. Diyarbekirspor
|17
|19
|16. Sarıyer
|17
|15
|17. Adıyaman FK
|17
|13
|18. Ergene Velimeşespor
|17
|12
|19. Kahramanmaraşspor
|17
|7
|20. Niğde Anadolu FK
|17
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|16
|39
|2. Konyaspor
|16
|30
|3. Hatayspor
|16
|29
|4. Başakşehir
|16
|28
|5. Fenerbahçe
|16
|27
|6. Alanyaspor
|16
|27
|7. Beşiktaş
|16
|24
|8. Adana Demirspor
|16
|23
|9. Galatasaray
|16
|23
|10. Sivasspor
|16
|22
|11. Karagümrük
|16
|22
|12. Antalyaspor
|16
|21
|13. Gaziantep FK
|16
|21
|14. Giresunspor
|16
|19
|15. Kayserispor
|16
|19
|16. Altay
|16
|18
|17. Göztepe
|16
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|16
|14
|19. Rizespor
|16
|13
|20. Kasımpaşa
|16
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Erzurumspor
|15
|31
|2. Ümraniye
|15
|30
|3. Ankaragücü
|16
|30
|4. Eyüpspor
|15
|27
|5. Bandırmaspor
|15
|25
|6. Samsunspor
|15
|25
|7. İstanbulspor
|15
|23
|8. Kocaelispor
|16
|23
|9. Gençlerbirliği
|16
|23
|10. Tuzlaspor
|14
|22
|11. Boluspor
|15
|20
|12. Adanaspor
|16
|20
|13. Menemenspor
|15
|19
|14. Manisa FK
|17
|19
|15. Bursaspor
|15
|18
|16. Ankara Keçiörengücü
|16
|18
|17. Altınordu
|16
|16
|18. Denizlispor
|15
|15
|19. Balıkesirspor
|15
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|17
|41
|2. Liverpool
|16
|37
|3. Chelsea
|16
|36
|4. West Ham
|16
|28
|5. M. United
|16
|27
|6. Arsenal
|16
|26
|7. Tottenham
|14
|25
|8. Leicester City
|16
|22
|9. Aston Villa
|17
|22
|10. Wolverhampton
|16
|21
|11. Brentford
|16
|20
|12. Brighton
|15
|20
|13. Crystal Palace
|16
|19
|14. Everton
|16
|18
|15. Southampton
|16
|16
|16. Leeds United
|17
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|16
|10
|20. Norwich City
|17
|10