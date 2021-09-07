Altın Portakal Film Festivali'nde Yarışacak Filmler Açıklandı!
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla organize edilen 2-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışacak Ulusal Yarışma Filmleri belirlendi. İşte detaylar..
Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Açar, Muammer Brav ve Sevin Okyay'dan oluşan seçici kurulun, gelen 44 başvuruyu değerlendirmesi sonucu belirlenen 10 film, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na seçildi.
Emre Kayiş'in "Anadolu Leoparı", Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Hasan", Necip Çağhan Özdemir'in "Bembeyaz", Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu'nun "Birlikte Öleceğiz", Ali Tansu Turhan'ın "Diyalog", Selman Nacar'ın "İki Şafak Arasında", Cemil Ağacıkoğlu'nun "Kafes", Tayfun Pirselimoğlu'nun "Kerr", Ferit Karahan'ın "Okul Tıraşı" ve Nazlı Elif Durlu'nun "Zuhal" adlı filmleri bu yıl Altın Portakal Ödülleri için yarışacak.
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri üyeleri ise gelecek günlerde açıklanacak.
FESTİVALDE YARIŞACAK KISA METRAJ VE BELGESEL FİLMLER DE BELİRLENDİ
İlk gösterimi Antalya'da yapılacak yılın en yeni belgesellerini bir araya getirecek olan Ulusal Belgesel Film Yarışması'na ise Didem Şahin'ın "Acı ve Tatlı", Ebru Şeremetli’nin "An Kalır", Aslı Akdağ’ın "Bekleyiş", Ersen Çıra’nın "EDE: Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk, Bir Ölüm", Volkan Üce’nin "Her Şey Dahil", Ümran Safter’in "Kapıyı Açık Bırak", Mehmet Emre Battal’ın "Muhtaç", Tayfun Belet’in "Unkapanı: Bitmeyen Masal" ve Esra Yıldız’ın "Vatansız" adlı belgeselleri yer alacak.
Kısa Metraj Film Yarışması'nda seçilen filmler ise şunlar oldu:
"Mazlum Demir’in "Agna", Burcu Uğuz’un "Aile Tablosu", Muhammed Seyyid Yıldız’ın "Ajotin", Yasemin Demirci’nin "Gece Kuşağı", Aziz Alaca’nın "Göl Kenarı", Ali Tansu Turhan’ın "İkinci Gece", Okan Avcı’nın "Kaya", Volkan Güney Eker’in "Larva", Musab Tekin’in "Rewşen", Elif Refiğ’in "Siz Biraz Uzak Kaldınız", Adar Baran Değer’in "Soğuk" ve Can Merdan Doğan’ın "Stiletto: "Pembe Bir Aile Trajedisi"
"FESTİVALİZ SİNEMA SANATINA DESTEĞİ DEVAM EDİYOR"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin sinema sanatına desteğinin geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da devam ettiğini belirtti.
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na seçilen 10 filmin, 14 kategoride toplam 770 bin liralık ödül için yarışacağını kaydeden Böcek, Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması filmlerinin 30 bin, Ulusal Belgesel Film Yarışması filmlerinin ise 60 bin lira değerindeki ödüller için Altın Portakal heyecanı yaşayacağını bildirdi.
Ayrıca Böcek'in başkanlığını yaptığı festivalin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu, sanat yönetmenliğini ise Başak Emre yürütecek.
58. Antalya Altın Portakal Film Festivali ödülleri ise şu şekilde:
ULUSAL YARIŞMA
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması
En İyi Film 300.000 TL
Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü (Filme verilir) 100.000 TL
Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü 100.000 TL
En İyi Yönetmen 50.000 TL
Cahide Sonku Ödülü 50.000 TL
En İyi Senaryo 30.000 TL
En İyi Görüntü Yönetmeni 20.000 TL
En İyi Kurgu 20.000 TL
En İyi Sanat Yönetmeni 20.000 TL
En İyi Kadın Oyuncu 20.000 TL
En İyi Erkek Oyuncu 20.000 TL
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu 10.000 TL
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu 10.000 TL
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülü
Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü
Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması
En İyi Film 20.000 TL
Jüri Özel Ödülü 10.000 TL
Ulusal Belgesel Film Yarışması
En İyi Film 40.000 TL
Jüri Özel Ödülü 20.000 TL
ULUSLARARASI YARIŞMA
En İyi Film 100.000 TL
En İyi Yönetmen 50.000 TL
En İyi Erkek Oyuncu
En İyi Kadın Oyuncu
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