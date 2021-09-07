Altın Portakal Film Festivali'nde Yarışacak Filmler Açıklandı!

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Açar, Muammer Brav ve Sevin Okyay'dan oluşan seçici kurulun, gelen 44 başvuruyu değerlendirmesi sonucu belirlenen 10 film, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na seçildi.

Emre Kayiş'in "Anadolu Leoparı", Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Hasan", Necip Çağhan Özdemir'in "Bembeyaz", Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu'nun "Birlikte Öleceğiz", Ali Tansu Turhan'ın "Diyalog", Selman Nacar'ın "İki Şafak Arasında", Cemil Ağacıkoğlu'nun "Kafes", Tayfun Pirselimoğlu'nun "Kerr", Ferit Karahan'ın "Okul Tıraşı" ve Nazlı Elif Durlu'nun "Zuhal" adlı filmleri bu yıl Altın Portakal Ödülleri için yarışacak.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri üyeleri ise gelecek günlerde açıklanacak.

FESTİVALDE YARIŞACAK KISA METRAJ VE BELGESEL FİLMLER DE BELİRLENDİ

İlk gösterimi Antalya'da yapılacak yılın en yeni belgesellerini bir araya getirecek olan Ulusal Belgesel Film Yarışması'na ise Didem Şahin'ın "Acı ve Tatlı", Ebru Şeremetli’nin "An Kalır", Aslı Akdağ’ın "Bekleyiş", Ersen Çıra’nın "EDE: Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk, Bir Ölüm", Volkan Üce’nin "Her Şey Dahil", Ümran Safter’in "Kapıyı Açık Bırak", Mehmet Emre Battal’ın "Muhtaç", Tayfun Belet’in "Unkapanı: Bitmeyen Masal" ve Esra Yıldız’ın "Vatansız" adlı belgeselleri yer alacak.

Kısa Metraj Film Yarışması'nda seçilen filmler ise şunlar oldu:

"Mazlum Demir’in "Agna", Burcu Uğuz’un "Aile Tablosu", Muhammed Seyyid Yıldız’ın "Ajotin", Yasemin Demirci’nin "Gece Kuşağı", Aziz Alaca’nın "Göl Kenarı", Ali Tansu Turhan’ın "İkinci Gece", Okan Avcı’nın "Kaya", Volkan Güney Eker’in "Larva", Musab Tekin’in "Rewşen", Elif Refiğ’in "Siz Biraz Uzak Kaldınız", Adar Baran Değer’in "Soğuk" ve Can Merdan Doğan’ın "Stiletto: "Pembe Bir Aile Trajedisi"

"FESTİVALİZ SİNEMA SANATINA DESTEĞİ DEVAM EDİYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin sinema sanatına desteğinin geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da devam ettiğini belirtti.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na seçilen 10 filmin, 14 kategoride toplam 770 bin liralık ödül için yarışacağını kaydeden Böcek, Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması filmlerinin 30 bin, Ulusal Belgesel Film Yarışması filmlerinin ise 60 bin lira değerindeki ödüller için Altın Portakal heyecanı yaşayacağını bildirdi.

Ayrıca Böcek'in başkanlığını yaptığı festivalin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu, sanat yönetmenliğini ise Başak Emre yürütecek.

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali ödülleri ise şu şekilde:

ULUSAL YARIŞMA

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması

En İyi Film 300.000 TL

Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü (Filme verilir) 100.000 TL

Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü 100.000 TL

En İyi Yönetmen 50.000 TL

Cahide Sonku Ödülü 50.000 TL

En İyi Senaryo 30.000 TL

En İyi Görüntü Yönetmeni 20.000 TL

En İyi Müzik 20.000 TL

En İyi Kurgu 20.000 TL

En İyi Sanat Yönetmeni 20.000 TL

En İyi Kadın Oyuncu 20.000 TL

En İyi Erkek Oyuncu 20.000 TL

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu 10.000 TL

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu 10.000 TL

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülü

Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü

Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması

En İyi Film 20.000 TL

Jüri Özel Ödülü 10.000 TL

Ulusal Belgesel Film Yarışması

En İyi Film 40.000 TL

Jüri Özel Ödülü 20.000 TL

ULUSLARARASI YARIŞMA

En İyi Film 100.000 TL

En İyi Yönetmen 50.000 TL

En İyi Erkek Oyuncu

En İyi Kadın Oyuncu

kaynak:sonhaberler,jdahaber