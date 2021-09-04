Alparslan dizisi ne zaman başlıyor?

Alparslan dizisi için geri sayım başladı. TRT 1'in yeni yapımı olacak olan Alparslan dizisi ne zaman başlayacak, tarih belli mi? İşte detaylar...

Başrollerini Barış Arduç ve Fahriye Evcen’in paylaşacağı Alparslan dizisi hakkında aramalar yoğunlaşıyor. Dizilerin verdikleri aradan dönmesiyle Alparslan ne zaman başlayacak, ne zaman başlıyor? sorularına cevap aranıyor. Alparslan dizisi için oyuncular dersler aldı ve diziye yoğun hazırlık yapıldı. Alparslan dizisi ne zaman başlayacak? sorusu da cevap buldu. İşte detaylar...

ALPARSLAN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin devamı olarak çekilecek olan Uyanış Büyük Selçuklu: Alparslan'ın merakla beklenen yayın tarihi belli oldu. 4 Ekim 2021 Pazartesi başlayacak olan Alparslan’ın ilk fragmanının yayınlanmasının ardından diziyle ilgili aramalar yoğunlaştı.

Alparslan dizisi

TRT 1 ALPARSLAN'IN DESTANI DİZİSİNİN YAYIN GÜNÜ BELLİ OLDU

TRT 1 ekranlarında geçen sezon fırtına gibi esen 'Uyanış Büyük Selçuklu' dizisi 'Uyanış Büyük Selçuklu: Alparslan'ın Destanı' ile yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanıyor. Geçen sezon 'Melikşah' dönemi ile ekranlara gelen dizi, farklı bir metot uygulayarak hikâyeyi geçmişe doğru sarıyor. Bambaşka bir kadro ile ekranlara gelecek olan dizinin başrollerinde Burak Arduç ile Fahriye Evcen yer alacak.

İlk sezonuyla beğeni toplayan ve izlenme rekorları kıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin devamı olarak çekilecek olan Uyanış Büyük Selçuklu Alparslan'ın kesin yayın tarihi 4 Ekim 2021 olarak açıklandı.

Ekranlarda 3 sezon yayınlanması planlanan dizinin her hafta pazartesi günü ekranlarda yayınlanması planlanıyor.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU ALPARSLAN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin merak uyandıran fragmanında Nizamülmük'e hayat veren ünlü oyuncu Mehmet Özgür'ün yüzü görünürken, Alparslan rolünü oynayacak isim ise Barış Arduç'un yüzünün gizlendiği görüldü. "Uyanış Büyük Selçuklu Alparslan" dizisinde Sultan Alparslan rolünü oynayacak Barış Arduç'un partneri ise Fahriye Evcen olacak. Daha önce Barış Arduç'a dizide Melis Sezen'in eşlik edeceği açıklanmıştı.

Dizinin yeni kadrosu da şekillenmiş durumda. Eski kadrodan Mehmet Özgür ile Mim Kemal Öke’nin yer alacağı kadroda Gizem Karaca, Barış Ağcı, Erdinç Gülener, Esila Umut, Korel Cezayirli gibi ünlü isimler yer alıyor.