Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm full izle

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Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları ve karakterleri açıklandı!

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Melikşah, Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan’ın ölümünün ardından tahta geçer. Aynı gün çok sevdiği Kıpçak hatunu Başulu'yu doğum yaparken kaybettiği haberini de almıştır. Kıpçak-Selçuklu düşmanlığı sebebiyle yeni doğan bebek, devletin devamlılığı için tehlike arz ediyordur. Melikşah için bu durum çok zor olsa da onu bir daha görmemek ve sormamak üzere Nizamülmülk’e teslim eder. Sultan Melikşah, Sultan Alparslan’dan aldığı Selçuklu Devleti’nin gücünü doruklara çıkarır. Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır. Doğumundan itibaren kaderinin devletle bir yazıldığı, ölene kadar da tek gayesinin devlete hizmet olacağı düsturuyla yetişen Sencer, yıllarca aldığı eğitimle idealist bir kahramana dönüşür ve bu kahramanlıklar onu Sultan Melikşah’ın fedaisi yapar. Nizamülmülk’ün en güvendiği adamlarından olan Sencer, devleti için tüm zorlu görevleri üstlenmeye hazırdır. Melikşah ve Sencer türlü tehlikeler ile mücadele ederken en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları, Gazalî gibi alimler, Ömer Hayyam gibi bilim adamları, Yusuf Hamedani gibi irfan sahibi kişiler olacaktır. Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah’ın hatunu olmanın verdiğii güçle devlete hâkim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah’ın anası Seferiye, Melikşah’ın oğlu Tapar’ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır. Selçukluyu yıkmaya yeminli Hasan Sabbah, devlete hâkim olmak isteyen Terken’in kurduğu tehlikeli entrikalar ve hepsinin ortasında amansız bir mücadeleye giren Sencer’in Turna ile yaşayacağı fırtınalı aşk.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin oyuncu kadrosunda Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Ekin Koç, Leyla Lydia Tuğutlu, İlker Kızmaz, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Sevda Erginci, Murat Garipağaoğlu, Bülent Alkış, Çiğdem Selışık, Ali Gözüşirin, Leyla Feray, Serdar Kılıç, Volkan Keskin, Mehmet Bozdoğan, Ertuğrul Postoğlu, Nik Xhelilaj, Janbi Ceylan, Şifanur Gül, Pınar Töre, Emre Erçil, Muhammed Emre Kaya, Egemen Yavuz, Beyzanur Mete yer almaktadır.

Uyanış Büyük Selçuklu Melikşah (Buğra Gülsoy) kimdir?

Devleti uğruna evladından geçen kudretli bir baba ve Selçuklu Devletinin tecrübeli Sultanı… Âleme nizam verme uğruna geçen mücadeleli ömrün kahramanı. Adaleti ile mazlumların ümidi, celali ile zalimlerin korkulu rüyası. Bâtınilerin devletini ve kendini ortadan kaldırmak için amansız mücadele verdikleri tarihi şahsiyet. Bizans’ın korkudan titrediği hükümdar; Sultan Melikşah!

Uyanış Büyük Selçuklu Terken Hatun (Hatice Şendil) kimdir?

Melikşah’a olan dillere destan aşkı, hırslarının esiri olmasının önüne geçemeyen bir hanım Sultan. Devleti yönetme arzusu içinde geçen mücadeleli saray günlerinin tehlikeli kadını.

Uyanış Büyük Selçuklu Hasan Sabbah (Gürkan Uygun) kimdir?

O, dünyanın gördüğü ilk ve en tehlikeli terör örgütünün lideri. İkna gücü ile kaleleri teslim alan, fedaileri ile sokaklara korku salan Selçukluyu yıkmaya azmetmiş bir terörist. Kurduğu istihbarat ağı ile en hususi bilgilere ulaşan, insanların zaaflarından faydalanarak gücü elde eden bir lider. Binlerce masumun kanını elinde tutan azılı katillerin azmettiricisi; Hasan Sabbah.

Uyanış Büyük Selçuklu Ahmed Sencer (Ekin Koç) kimdir?

Selçuklu Devleti’nin kutlu sırrı ve en cesur kahramanı. Atalarının cesaretinden doğmuş bir Selçuklu kartalı. Nizamülmülk’ün elinde çelikleşmiş karakteri, Gazali’nin yanında keskinleşmiş zekâsı ve Hemedani’nin sunduğu gönül pınarından içen kutlu melik. Devletin kaderini omuzlarında taşıyan sağlam irade, tarihin seyrini değiştiren efsanevi kahraman!

Uyanış Büyük Selçuklu Elçin Hatun (Leyla Lydia Tuğutlu) kimdir?

Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın asil kızı Elçin, Selçuklu sarayını karıştıracak zekaya ve cesarete sahip güzelliği ile başları döndüren savaşçı asil Türkmen kızı.

Uyanış Büyük Selçuklu Arslantaş (İlker Kızmaz) kimdir ?

İlker Kızmaz, 9 Eylül 1975 tarihinde İzmir'de doğmuştur. İzmir'de büyümüştür. Çocukluğunda torna tesviye, nakliye ve tezgâhtarlık gibi işlerde çalıştı. Liseden sonra çalışma hayatına atıldı. Çalışırken aynı zamanda yüksek öğrenimini tamamladı. Oyunculuğa İzmir'de özel tiyatrolarda başladı.

2004 yılında İstanbul'a geldi ve Ekol Drama Sanatevi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Bahçeşehir Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

İlker Kızmaz, 2009 yılında Yönetmenliğini Levent Semerci'nin yaptığı, başrolünde Mete Horozoğlu'nun oynadığı "Nefes: Vatan Sağolsun" filminde rol aldı.

Uzak doğu sporlarına da küçüklükten beri bir ilgisi olan İlker Kızmaz, iki sene aikido çalışmıştır.

2012 yılında "Çanakkale 1915" adlı sinema filminde Yarbay Mustafa Kemal rolü ile karşımıza çıktı.

19 Nisan 2014 tarihinde TRT1'de yayınlanmaya başlayan "Yedi Güzel Adam" adlı dizide rol almıştır.

İlker Kızmaz, 2014 yılında yayınlanmaya başlayan ve başrollerinde Mete Horozoğlu, Ayça Bingöl ve Ekin Koç olan "Benim Adım Gültepe" dizisinde Halil karakterini canlandırmıştır.

İlker Kızmaz, 16 Haziran 2014 tarihinde Aslı Türkel ile evlendi.

Filmleri ve Dizileri :

2014 - Yedi Güzel Adam (Kenan Hoca) (TV Dizisi)

2014 - Benim Adım Gültepe (Halil) (TV Dizisi)

2012 - Şubat (TV Dizisi)

2012 - Çanakkale 1915 (Yarbay Mustafa Kemal) (Sinema Filmi)

2012 - Yol Ayrımı (TV Dizisi)

2012 - Mahmut İle Meryem (Sinema Filmi)

2012 - Kurt Kanunu (Cevdet Enis) (TV Dizisi)

2012 - Cennetten Kovulmak (Sinema Filmi)

2012 - Açlığa Doymak (Tahsin) (Sinema Filmi)

2011 - Sırat (Yusuf Sancaktar) (TV Dizisi)

2010 - Güneydoğudan Öyküler Önce Vata... (Bülent) (TV Dizisi)

2010 - Bilinmeyen Yaşın Yorgunu (Cengiz ) (Sinema Filmi)

2009 - Nefes: Vatan Sağolsun (İlker Çavuş) (Sinema Filmi)

2008 - 2009 - Aşk-ı Memnu (TV Dizisi)

2007 - Duvar (İsa) (TV Dizisi)

2004 - Cennet Mahallesi (TV Dizisi)

2002 - Yeter Anne (TV Dizisi)

2002 - Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (TV Dizisi)

2002 - Aslı ile Kerem (TV Dizisi)

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