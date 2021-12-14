Alişan'ın yeni programının konusu nedir? TRT 1

Alişan son zamanlarda gündemden düşmüyor. Peki Alişan sunduğu sabah programına geri dönecek mi? Alişan yeni klip mi çıkaracak? Şimdi akıllarda bu sorular var.

Alişan Seksenlerde Mi Oynayacak?

Alişan haberleri tekrar gündeme geldi. Kısa bir zaman önce kardeşini kaybeden Alişan mutsuz ve üzgündü.

Kendini toparlaması uzun süren sevilen sanatçının bu hali sevenlerinide üzdü. İki çocuk babası Alişan kardeşini kaybetmeden önce sabah programı sunuyordu.

Programa da ara veren Alişan'ın tekrar programa döneceği konuşuluyor. Ve ayrıca sevenlerini mutlu edecek bir haberde Seksenler dizisinden geldi.

Alişan'ın Seksenler dizisinde misafir oyuncu olarak oynayacağı da iddia ediliyor. Seyirciler o büyük bölümün yayınlanmasını merakla bekliyor..

ALİŞAN TRT 1 EKRANLARINDA

Alişan TRT 1 ekranlarında yeni programla seyircileriyle buluşacak. Program hafta içi başlayacak.