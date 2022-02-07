Alişan ile Hayata Gülümse konukları kimler? 7 Şubat Pazartesi

Alişan son zamanlarda gündemden düşmüyor. Peki Alişan sunduğu sabah programına geri dönecek mi? Alişan yeni klip mi çıkaracak? Şimdi akıllarda bu sorular var.Alişan'ın yeni programı herkes tarafından heyecanla bekleniyor. İlk bölümüyle ekranlarda olacak programın konukları kimler?

Alişan'ın Konukları

Prof. Dr. Ali Akpınar

Latif Doğan