Alişan İle Hayata Gülümse Konukları Kimler? 7 Ekim Cuma 2022

TRT 1 ekranlarının en sevilen sabah programı Alişan İle Hayata Gülümse yeni sezonda da izlenme rekorları kırmayı başardı. Her gün farklı konukları ağırlayan Alişan'ın bugünkü konukları merak ediliyor. Peki Alişan'nın 7 Ekim Cuma 2022 konukları kimler?

ALİŞAN İLE HAYATA GÜLÜMSE 6 EKİM KONUKLARI

Alişan İle Hayata Gülümse TRT 1 ekranlarında devam ediyor. Çeşitli konukların katıldığı program ekranların en çok izlenen sabah programı olmayı başardı.

İŞTE ALİŞAN İLE HAYATA GÜLÜMSE'NİN KONUKLARI

Ceylan

Demet Akalın

Dr. Feridun Kunak