Alişan İle Hayata Gülümse Konukları Kimler? 7 Ekim Cuma 2022

TRT 1 ekranlarının en sevilen sabah programı Alişan İle Hayata Gülümse yeni sezonda da izlenme rekorları kırmayı başardı. Her gün farklı konukları ağırlayan Alişan'ın bugünkü konukları merak ediliyor. Peki Alişan'ın 7 Ekim Cuma 2022 konukları kimler?

Sinema - TV 07.10.2022, 09:01 07.10.2022, 09:32
Alişan İle Hayata Gülümse Konukları Kimler? 7 Ekim Cuma 2022

TRT 1 ekranlarının en sevilen sabah programı Alişan İle Hayata Gülümse yeni sezonda da izlenme rekorları kırmayı başardı. Her gün farklı konukları ağırlayan Alişan'ın bugünkü konukları merak ediliyor. Peki Alişan'nın 7 Ekim Cuma 2022 konukları kimler?

ALİŞAN İLE HAYATA GÜLÜMSE 6 EKİM KONUKLARI

Alişan İle Hayata Gülümse TRT 1 ekranlarında devam ediyor. Çeşitli konukların katıldığı program ekranların en çok izlenen sabah programı olmayı başardı. 

İŞTE ALİŞAN İLE HAYATA GÜLÜMSE'NİN KONUKLARI

Ceylan

Demet Akalın 

Dr. Feridun Kunak

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az bulutlu
Namaz Vakti 07 Ekim 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Başakşehir 7 17
2. Adana Demirspor 8 17
3. Konyaspor 8 17
4. Galatasaray 8 17
5. Trabzonspor 8 16
6. Beşiktaş 8 15
7. Fenerbahçe 7 14
8. Kayserispor 8 12
9. Kasımpaşa 8 12
10. Gaziantep FK 8 11
11. Alanyaspor 8 9
12. Giresunspor 7 8
13. İstanbulspor 7 8
14. Karagümrük 7 6
15. Antalyaspor 7 6
16. Ankaragücü 7 4
17. Sivasspor 8 4
18. Hatayspor 7 4
19. Ümraniye 8 2
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 7 14
2. Eyüpspor 7 14
3. Sakaryaspor 7 12
4. Pendikspor 7 12
5. Bodrumspor 7 11
6. Manisa FK 6 11
7. Boluspor 6 11
8. Bandırmaspor 6 11
9. Samsunspor 7 10
10. Rizespor 6 9
11. Tuzlaspor 7 9
12. Göztepe 7 8
13. Adanaspor 7 7
14. Gençlerbirliği 6 6
15. Erzurumspor 6 6
16. Altay 7 6
17. Altınordu 6 3
18. Ö.K Yeni Malatya 7 3
19. Denizlispor 7 2
Takımlar O P
1. Arsenal 8 21
2. M.City 8 20
3. Tottenham 8 17
4. Brighton 7 14
5. Chelsea 7 13
6. M. United 7 12
7. Newcastle 8 11
8. Fulham 8 11
9. Liverpool 7 10
10. Brentford 8 10
11. Everton 8 10
12. Leeds United 7 9
13. Bournemouth 8 9
14. Aston Villa 8 8
15. West Ham United 8 7
16. Southampton 8 7
17. Crystal Palace 7 6
18. Wolves 8 6
19. Leicester City 8 4
20. Nottingham Forest 8 4