Alişan İle Hayata Gülümse Konukları Kimler? 3 Ekim Pazartesi

TRT 1 ekranlarının en sevilen sabah programı Alişan İle Hayata Gülümse yeni sezonda da izlenme rekorları kırmayı başardı. Her gün farklı konukları ağırlayan Alişan'ın bugünkü konukları merak ediliyor.

ALİŞAN İLE HAYATA GÜLÜMSE 30 EYLÜL KONUKLARI

Alişan İle Hayata Gülümse TRT 1 ekranlarında devam ediyor. Çeşitli konukların katıldığı program ekranların en çok izlenen sabah programı olmayı başardı.

İŞTE ALİŞAN İLE HAYATA GÜLÜMSE'NİN KONUKLARI

Ceylan

Demet Akalın

Dr. Feridun Kunak