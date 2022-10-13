Alişan İle Hayata Gülümse Konukları Kimler? 13 Ekim Perşembe

TRT ekranlarının sabah programı Alişan İle Hayata Gülümse hafta içi her gün izleyicileriyle buluşuyor. Reytinglerde yerini koruyan programa her gün farklı ünlü isimler katılıyor. Peki bugünkü konuklar kimler?

Sinema - TV 13.10.2022, 08:34 13.10.2022, 08:43
Alişan İle Hayata Gülümse Konukları Kimler? 13 Ekim Perşembe

TRT ekranlarının sabah programı Alişan İle Hayata Gülümse hafta içi her gün izleyicileriyle buluşuyor. Reytinglerde yerini koruyan programa her gün farklı ünlü isimler katılıyor. Peki bugünkü konuklar kimler?

ALİŞAN İLE HAYATA GÜLÜMSE 13 EKİM PERŞEMBE KONUKLARI KİMLER?

Dr. Canan Karatay

Demet Akalın

Somer Şef

Yorumlar (0)
13
kapalı
Namaz Vakti 13 Ekim 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 9 18
2. Beşiktaş 9 18
3. Konyaspor 9 18
4. Fenerbahçe 8 17
5. Başakşehir 8 17
6. Galatasaray 8 17
7. Trabzonspor 9 17
8. Kayserispor 9 13
9. Kasımpaşa 9 13
10. Gaziantep FK 9 12
11. Alanyaspor 9 9
12. Giresunspor 8 8
13. İstanbulspor 8 8
14. Ankaragücü 8 7
15. Sivasspor 9 7
16. Antalyaspor 8 7
17. Hatayspor 8 7
18. Karagümrük 8 6
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 8 17
2. Keçiörengücü 8 15
3. Pendikspor 8 15
4. Bodrumspor 8 14
5. Samsunspor 8 13
6. Rizespor 7 12
7. Boluspor 7 12
8. Bandırmaspor 7 12
9. Sakaryaspor 8 12
10. Manisa FK 7 11
11. Tuzlaspor 8 9
12. Erzurumspor 7 9
13. Adanaspor 8 8
14. Göztepe 7 8
15. Gençlerbirliği 7 6
16. Altınordu 7 6
17. Altay 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 8 3
19. Denizlispor 8 2
Takımlar O P
1. Arsenal 9 24
2. M.City 9 23
3. Tottenham 9 20
4. Chelsea 8 16
5. M. United 8 15
6. Newcastle 9 14
7. Brighton 8 14
8. Bournemouth 9 12
9. Fulham 9 11
10. Liverpool 8 10
11. Brentford 9 10
12. Everton 9 10
13. West Ham United 9 10
14. Leeds United 8 9
15. Crystal Palace 8 9
16. Aston Villa 9 9
17. Southampton 9 7
18. Wolves 9 6
19. Nottingham Forest 9 5
20. Leicester City 9 4