Alişan ile Hayata Gülümse konukları kimler? 11 Mart Cuma
Alişan son zamanlarda gündemden düşmüyor. Peki Alişan sunduğu sabah programına geri dönecek mi? Alişan yeni klip mi çıkaracak? Şimdi akıllarda bu sorular var.Alişan'ın yeni programı herkes tarafından heyecanla bekleniyor. İlk bölümüyle ekranlarda olacak programın konukları kimler?
Alişan son zamanlarda gündemden düşmüyor. Peki Alişan sunduğu sabah programına geri dönecek mi? Alişan yeni klip mi çıkaracak? Şimdi akıllarda bu sorular var.Alişan'ın yeni programı herkes tarafından heyecanla bekleniyor. İlk bölümüyle ekranlarda olacak programın konukları kimler?
Alişan'ın Konukları
Prof. Dr. Ali Akpınar
Dr. Halit Yerebakan
Açelya Akkoyun
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|29
|65
|2. 1461 Trabzon FK
|29
|61
|3. Bodrumspor
|29
|56
|4. Silahtaroğlu Vanspor FK
|29
|53
|5. Afjet Afyonspor
|29
|50
|6. Sivas Belediyespor
|29
|50
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|29
|48
|8. Somaspor
|29
|48
|9. Çorum FK
|29
|47
|10. İnegölspor
|29
|44
|11. Ankaraspor
|29
|43
|12. Etimesgut Belediyespor
|29
|36
|13. Serik Belediyespor
|29
|32
|14. Sarıyer
|29
|31
|15. Diyarbekirspor
|29
|29
|16. Adıyaman FK
|29
|29
|17. Turgutluspor
|29
|28
|18. Ergene Velimeşespor
|29
|24
|19. Kahramanmaraşspor
|29
|17
|20. Niğde Anadolu FK
|29
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|28
|67
|2. Konyaspor
|28
|52
|3. Başakşehir
|28
|47
|4. Fenerbahçe
|28
|47
|5. Alanyaspor
|28
|46
|6. Adana Demirspor
|28
|45
|7. Beşiktaş
|28
|45
|8. Hatayspor
|28
|43
|9. Karagümrük
|28
|40
|10. Kayserispor
|28
|38
|11. Gaziantep FK
|28
|37
|12. Galatasaray
|28
|35
|13. Antalyaspor
|28
|35
|14. Sivasspor
|28
|34
|15. Kasımpaşa
|28
|32
|16. Giresunspor
|28
|32
|17. Göztepe
|28
|27
|18. Altay
|28
|26
|19. Rizespor
|28
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|28
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|27
|55
|3. Bandırmaspor
|27
|46
|4. İstanbulspor
|26
|46
|5. Eyüpspor
|27
|45
|6. Erzurumspor
|27
|44
|7. Samsunspor
|26
|39
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
|11. Keçiörengücü
|26
|34
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Denizlispor
|27
|30
|17. Altınordu
|27
|28
|18. Bursaspor
|26
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|28
|69
|2. Liverpool
|27
|63
|3. Chelsea
|27
|56
|4. Arsenal
|25
|48
|5. M. United
|28
|47
|6. West Ham United
|28
|45
|7. Tottenham
|26
|45
|8. Wolverhampton Wanderers
|28
|43
|9. Aston Villa
|27
|36
|10. Southampton
|28
|35
|11. Crystal Palace
|28
|33
|12. Leicester City
|25
|33
|13. Brighton
|27
|33
|14. Newcastle
|27
|31
|15. Brentford
|28
|27
|16. Leeds United
|28
|23
|17. Everton
|25
|22
|18. Burnley
|26
|21
|19. Watford
|28
|19
|20. Norwich City
|28
|17