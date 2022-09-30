Alişan İle Gülümse Hayata Konukları Kimler? 30 Eylül Cuma

TRT 1 ekranlarının en sevilen sabah programı yeni sezonda da izlenme rekorları kırmayı başardı. Her gün farklı konukları ağırlayan Alişan'ın bugünkü konukları merak ediliyor.

ALİŞAN İLE GÜLÜMSE HAYATA 30 EYLÜL KONUKLARI

Alişan İle Gülümse Hayata TRT 1 ekranlarında devam ediyor. Çeşitli konukların katıldığı program ekranların en çok izlenen sabah programı olmayı başardı.

İŞTE ALİŞAN İLE GÜLÜMSE HAYATA'NIN KONUKLARI

Ceylan

Demet Akalın

Dr. Feridun Kunak