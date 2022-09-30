Alişan İle Gülümse Hayata Konukları Kimler? 30 Eylül Cuma

TRT 1 ekranlarının en sevilen sabah programı yeni sezonda da izlenme rekorları kırmayı başardı. Her gün farklı konukları ağırlayan Alişan'ın bugünkü konukları merak ediliyor.

Sinema - TV 30.09.2022, 09:19 30.09.2022, 12:19
Alişan İle Gülümse Hayata Konukları Kimler? 30 Eylül Cuma

TRT 1 ekranlarının en sevilen sabah programı yeni sezonda da izlenme rekorları kırmayı başardı. Her gün farklı konukları ağırlayan Alişan'ın bugünkü konukları merak ediliyor.

ALİŞAN İLE GÜLÜMSE HAYATA 30 EYLÜL KONUKLARI

Alişan İle Gülümse Hayata TRT 1 ekranlarında devam ediyor. Çeşitli konukların katıldığı program ekranların en çok izlenen sabah programı olmayı başardı. 

İŞTE ALİŞAN İLE GÜLÜMSE HAYATA'NIN KONUKLARI

Ceylan

Demet Akalın 

Dr. Feridun Kunak

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Namaz Vakti 30 Eylül 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 7 16
2. Galatasaray 7 16
3. Başakşehir 6 14
4. Beşiktaş 7 14
5. Konyaspor 7 14
6. Fenerbahçe 6 13
7. Trabzonspor 7 13
8. Kayserispor 7 12
9. Gaziantep FK 7 11
10. Kasımpaşa 7 9
11. Alanyaspor 7 8
12. Giresunspor 6 7
13. Karagümrük 6 6
14. Antalyaspor 7 6
15. İstanbulspor 6 5
16. Ankaragücü 6 4
17. Sivasspor 7 4
18. Ümraniye 7 2
19. Hatayspor 6 1
Takımlar O P
1. Eyüpspor 6 13
2. Bodrumspor 6 11
3. Keçiörengücü 6 11
4. Boluspor 5 10
5. Bandırmaspor 5 10
6. Sakaryaspor 6 9
7. Samsunspor 6 9
8. Pendikspor 6 9
9. Manisa FK 5 8
10. Tuzlaspor 6 8
11. Göztepe 6 8
12. Adanaspor 6 7
13. Rizespor 5 6
14. Gençlerbirliği 6 6
15. Altay 6 5
16. Altınordu 5 3
17. Erzurumspor 5 3
18. Ö.K Yeni Malatya 6 3
19. Denizlispor 6 2
Takımlar O P
1. Arsenal 7 18
2. M.City 7 17
3. Tottenham 7 17
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Fulham 7 11
7. Chelsea 6 10
8. Liverpool 6 9
9. Brentford 7 9
10. Newcastle 7 8
11. Leeds United 6 8
12. Bournemouth 7 8
13. Everton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Aston Villa 7 7
16. Crystal Palace 6 6
17. Wolves 7 6
18. West Ham United 7 4
19. Nottingham Forest 7 4
20. Leicester City 7 1