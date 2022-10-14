Alelade Show'un konukları kimler? 15 Ekim Cumartesi

Hafta sonu akşamlarının yeni eğlence programı Alelade Show her cumartesi ekranlarda. Farklı farklı ünlü isimleri ağırlayan programın bu haftaki konukları merak ediliyor. Peki Alelade Show'un bu haftaki konukları kimler?

Sinema - TV 14.10.2022, 17:00 14.10.2022, 17:04
Alelade Show'un konukları kimler? 15 Ekim Cumartesi

Hafta sonu akşamlarının yeni eğlence programı Alelade Show her cumartesi ekranlarda. Farklı farklı ünlü isimleri ağırlayan programın bu haftaki konukları merak ediliyor. Peki Alelade Show'un bu haftaki konukları kimler?

ALELADE SHOW'UN BU HAFTAKİ KONUKLARI KİMLER? 15 EKİM CUMARTESİ

Serdar Ortaç 

İrem Derici 

Berfu Yenerler

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15
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 14 Ekim 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 9 18
2. Beşiktaş 9 18
3. Konyaspor 9 18
4. Fenerbahçe 8 17
5. Başakşehir 8 17
6. Galatasaray 8 17
7. Trabzonspor 9 17
8. Kayserispor 9 13
9. Kasımpaşa 9 13
10. Gaziantep FK 9 12
11. Alanyaspor 9 9
12. Giresunspor 8 8
13. İstanbulspor 8 8
14. Ankaragücü 8 7
15. Sivasspor 9 7
16. Antalyaspor 8 7
17. Hatayspor 8 7
18. Karagümrük 8 6
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 8 17
2. Keçiörengücü 8 15
3. Pendikspor 8 15
4. Bodrumspor 8 14
5. Samsunspor 8 13
6. Rizespor 7 12
7. Boluspor 7 12
8. Bandırmaspor 7 12
9. Sakaryaspor 8 12
10. Manisa FK 7 11
11. Tuzlaspor 8 9
12. Erzurumspor 7 9
13. Adanaspor 8 8
14. Göztepe 7 8
15. Gençlerbirliği 7 6
16. Altınordu 7 6
17. Altay 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 8 3
19. Denizlispor 8 2
Takımlar O P
1. Arsenal 9 24
2. M.City 9 23
3. Tottenham 9 20
4. Chelsea 8 16
5. M. United 8 15
6. Newcastle 9 14
7. Brighton 8 14
8. Bournemouth 9 12
9. Fulham 9 11
10. Liverpool 8 10
11. Brentford 9 10
12. Everton 9 10
13. West Ham United 9 10
14. Leeds United 8 9
15. Crystal Palace 8 9
16. Aston Villa 9 9
17. Southampton 9 7
18. Wolves 9 6
19. Nottingham Forest 9 5
20. Leicester City 9 4