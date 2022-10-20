TRT ekranlarının dizileri reytinglerde yerini korumaya devam ediyor. Bu sezonda yen dizilerin yer alacağı TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Akif'in ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki Akif dizisi ne zaman başlayacak?

TRT 1 AKİF DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin fragmanı yayınlandı, oyuncu kadrosu açıklandı fakat ilk bölümünün yayınlanacağı tarih henüz açıklanmadı.