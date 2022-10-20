Akif dizisi ne zaman başlayacak?
TRT ekranlarının dizileri reytinglerde yerini korumaya devam ediyor. Bu sezonda yen dizilerin yer alacağı TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Akif'in ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki Akif dizisi ne zaman başlayacak?
TRT ekranlarının dizileri reytinglerde yerini korumaya devam ediyor. Bu sezonda yen dizilerin yer alacağı TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Akif'in ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki Akif dizisi ne zaman başlayacak?
TRT 1 AKİF DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Dizinin fragmanı yayınlandı, oyuncu kadrosu açıklandı fakat ilk bölümünün yayınlanacağı tarih henüz açıklanmadı.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|10
|21
|2. Fenerbahçe
|9
|20
|3. Başakşehir
|9
|20
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Konyaspor
|10
|18
|6. Trabzonspor
|10
|18
|7. Galatasaray
|9
|17
|8. Kayserispor
|10
|16
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Kasımpaşa
|10
|13
|11. Alanyaspor
|10
|12
|12. Sivasspor
|10
|10
|13. Karagümrük
|9
|9
|14. Giresunspor
|9
|8
|15. İstanbulspor
|9
|8
|16. Antalyaspor
|9
|7
|17. Ankaragücü
|9
|7
|18. Hatayspor
|9
|7
|19. Ümraniye
|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
|9
|18
|2. Eyüpspor
|9
|18
|3. Bodrumspor
|9
|17
|4. Boluspor
|8
|15
|5. Pendikspor
|8
|15
|6. Sakaryaspor
|9
|15
|7. Rizespor
|8
|13
|8. Samsunspor
|9
|13
|9. Tuzlaspor
|9
|12
|10. Bandırmaspor
|8
|12
|11. Manisa FK
|8
|12
|12. Erzurumspor
|8
|9
|13. Altınordu
|8
|9
|14. Adanaspor
|9
|8
|15. Göztepe
|8
|8
|16. Altay
|9
|7
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|9
|6
|19. Denizlispor
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|10
|27
|2. M.City
|10
|23
|3. Tottenham
|11
|23
|4. Chelsea
|10
|20
|5. M. United
|10
|19
|6. Newcastle
|11
|18
|7. Liverpool
|10
|16
|8. Brighton
|10
|15
|9. Brentford
|11
|14
|10. Crystal Palace
|10
|13
|11. Bournemouth
|11
|13
|12. Fulham
|10
|12
|13. West Ham United
|11
|11
|14. Southampton
|11
|11
|15. Everton
|11
|10
|16. Leeds United
|9
|9
|17. Aston Villa
|10
|9
|18. Wolves
|11
|9
|19. Nottingham Forest
|11
|6
|20. Leicester City
|10
|5