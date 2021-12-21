Aileler Yarışıyor programına nasıl başvuru yapılır? TV 360

360 ekranlarında yeni bir program başlıyor ailelerin kıyasıya yarışacağı yarışmaya başvurular başladı. Peki yeni yarışma programı ne zaman başlayacak? Başvuru şartları nelerdir?

Aileler Yarışıyor Programı

Aileler Yarışıyor programı çekimleri devam ediyor. Yeni başlayacak olan program çok yakında 360 ekranlarında olacak. Başvurular 360 kanalında yapılacabilecek.