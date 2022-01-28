Adı Sevgi dizisi saat kaçta, ne zaman başlayacak?

Adı Sevgi dizisi ATV'nin yeni dizisi olarak seyircilerle buluşacak. Dizinin saat kaçta, ne zaman başlayacağı merak ediliyor..

ADI SEVGİ DİZİSİ SAAT KAÇTA, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adı Sevgi dizisinin çok yakında başlayacağı tahmin edliyor. Net başlama tarihi henüz belirtilmedi.