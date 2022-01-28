Adı Sevgi dizisi oyuncuları kimler? konusu nedir?

Adı Sevgi dizisi çok yakında ATV'de seyircileriyle buluşacak. ATV ekranlarında yeni başlayacak olan dizinin oyuncularının kimler olacağı ve konusu merak ediliyor..

Adı Sevgi Oyuncuları

Yunus Emre Yıldırımer

Hande Kaptan (Elif)

Gizem Güneş

Asena Keskinci

Nihan Büyükağaç

Fatih Al

Lara Domaç

Sıla Korkmaz

Adı Sevgi Konusu:

Dram türünde olacak Adı Sevgi dizisinde çocuk gelinler ve kadına şiddet konuları işlenecek. Adı Sevgi dizisinin senaristi Filiz Alpgezmen olurken dizinin yönetmenliğini Sadullah Çelen üstlenecek.