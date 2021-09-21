Star TV ekranlarının en gözde dizilerinden olan Ada masalı dizisi yeni bölümleri ile Salı akşamları saat 20:00’da izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. Ada masalı dizisi final mi oluyor? Ada masalı dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ada Masalı dizisi hangi kanalda yayınlanıyor?

Ay Yapım şirketinin yapımını üstlendiği ve Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'ın başrollerini paylaştığı Ada Masalı yeni Fragmanda gündem oldu.

ADA MASALI DİZİ FRAGMANI

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