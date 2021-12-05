Ada Masalı bu akşam var mı? Ada Masalı yeni bölüm ne zaman?

Ekranların sevilen dizisinde değişiklik mi olacak büyük değişiklik nedir? Hangi oyuncularda değişiklik olacak hangi konular değişecek? Dizideki değişiklik herkes tarafından merak ediliyor peki dizide neler olacak?

Ada Masalı

Ali Bilgin’in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli’nin ise yönetmenliğini üstlendiği ‘Ada Masalı’nın senaryosu Aksel Bonfil imzası taşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’a Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Beril Pozam, Erdem Kaynarca, Rami Narin, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ, Özge Demirtel, İlkay Akdağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz ve Bedia Ener eşlik ediyor.

‘Ada Masalı’ her salı akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında!

Ada Masalı dizisi final mi yapacak?

Ada Masalı dizisinin final yapacağı söylentileri çıktı. Dizi çekimlerinde son bölüm fragmanının final çekimi olması söylentileri doğruladı. Ada Masalı dizisi ekranlara veda edecek..