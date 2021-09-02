Ada masalı bitiyor mu? Ada masalı dizisi final mi olacak?

Yaz aylarının bombası dizisi Ada Masalı final mı oluyor? Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın başrolünde yer aldığı dizinin sonuna mı gelindi? Star TV dizinin fişini çekiyor mu? Ada masalı dizisi Reyting kurbanı mı oluyor? Bolca dramanın yaşandığı türk televizyonlarında yazları ekranlarda nefes aldığımız yaz dizilerinden olan ada masalı dizisinin sonuna gelindi mi? Star Tv'nin yaz dizisi ekranlara veda ediyor. Bir yaz dizisi daha reytinglere yenildi! Ada Masalı ekranlara veda ediyor.

Ada Masalı Final Tarihi Açıklandı! Star Tv Bir Dizinin Daha Fişini Çekti! Bir Yaz Dizisi Daha Reyting Kurbanı Oldu

Yaz dizileri bir bir ekrana veda zamanı geldi. Bolca dramanın yaşandığı türk televizyonlarında yazları ekranlarda nefes aldığımız yaz dizilerinin ekrana veda zamanı geldi. Reyting kurbanı olan yaz dizilerinin bir bir final tarihi açıklanıyor.



Geçtiğimiz sezon ekranlarda bolca dram, mafya, osmanlı dizileri reyting rekorları kırmıştı. Bu dizilerden bunalanlar dört gözle yaz dönemini beklemiş yaz dizilerini beklemişti. Ancak bu yaz sezonunda yaz dizleri bekleninde altına reytingler elde etti.

İlk olarak Show Tv çok güvenerek çekti yaz dizisi Cam Tavanlar'da hüsran yaşadı. Ancak bu sefer seyircilerde bekleneni bulamadı. Cam Tavanlar beklenenin altında kaldı ve ekranlara ilk veda eden yaz dizisi oldu.

Kanal D'nin romantik komedi yaz dizisi Aşkın Tarifi ise özgün bir proje olmasına rağmen finalden kaçamadı. Başarılı olmasına rağmen yaz dizisi kriterlerine uymadı ve Türk gençlerini kendine çekemedi. Aşkın Tarifi haftaya final yapacak olan bir diğer yaz dizisi oldu.

Geçtiğimiz sezonun yaz dizisi Sen Çal Kapımı'da ekranlara veda eden bir başka yaz dizisi oldu. Sen Çal Kapımı dizisi haftaya ekranlara veda ediyor.

Salı akşamları ise ekranlarda Baht Oyunu ile Ada Masalı dizisi reyting savaşında ibre değişkendi. Ancak ilk final haberi Ada Masalı'ndan geldi. Ada Masalı reytinglerde yükselme yaşayamadı ve kanal dizinin fişini çekti. Ada Masalı dizisinin yeni sezon başlangıcı olan Eylül ayının sonunda veda edeceği öğrenildi.

Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın başrolünde yer aldığı Ada Masalı dizisi de reytinglerini yükseltmek adına partnerlerin aşkını gerçek hayata yansıtmaya çalışmış ancak yinede reytinglerde başarı elde edememişti.

ADA MASALI 11. BÖLÜM ÖZETİ

Batu’nun planı işe yaramıştır. Poyraz’dan yediği yumruk amacına ulaşmış, Haziran ve Poyraz arasında bir kırılmaya sebep olmuştur. Ancak Batu’nun henüz bilmediği şey, bu olayın Poyraz’da bambaşka etkilerinin de olduğudur. Poyraz’ın karanlık geçmişi üzerindeki perde aralanmaya başlamıştır bir kere…



Melisa ve Alper’in kısa yakınlaşması başlarını hiç beklemedikleri belalara sokacaktır. Biricik’i korumak adına söylenen yalanlar zamanla içinden çıkılmaz bir oyuna dönüşecektir.

Adada yalanlar üzerine bir oyun kuran bir başka kişi de İdil’dir. Poyraz’ın ilgisini kazanmak için söylediği yalanın nerelere varabileceğini görmeye başlayacaktır.

Haziran, bir yandan Poyraz’la Batu’nun kavgasının sebebini öğrenmeye çalışırken bir yandan da Poyraz’la aralarındaki köprülerin yıkılmamasını sağlamaya çalışır. Ancak Poyraz bunu hiç de kolaylaştırmıyordur.

Batu’nun her seferinde işin içinden sıyrılması, kendini suçsuz gösterecek hamleler yapması Poyrazı daha da zor bir duruma sokmaktadır. Ancak her şeye rağmen Poyraz ve Haziran aşka tutunmaya çabalayacaktır. Ancak artık aşklarının karşısında bir değil iki güçlü düşman vardır.