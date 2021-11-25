Ada Masalı 24.bölüm fragmanı izle

Ekranların sevilen dizisinde değişiklik mi olacak büyük değişiklik nedir? Hangi oyuncularda değişiklik olacak hangi konular değişecek? Dizideki değişiklik herkes tarafından merak ediliyor peki dizide neler olacak?

Sinema - TV 25.11.2021, 08:10 25.11.2021, 08:18
Ada Masalı 24.bölüm fragmanı izle

Ekranların sevilen dizisinde değişiklik mi olacak büyük değişiklik nedir? Hangi oyuncularda değişiklik olacak hangi konular değişecek? Dizideki değişiklik herkes tarafından merak ediliyor peki dizide neler olacak?

Ada Masalı dizisinde herkesi üzen ayrılık!

Star TV’de seyirciyle buluşan Ay Yapım imzalı ‘Ada Masalı’nın dün akşam 17. bölümü ekranlara geldi. Büyük gelişmelerin yaşandığı bölüm, seyircinin beğenisini kazanırken final sahnesinde Haziran’ın (Ayça Ayşin Turan) adadan ayrılması herkesi şaşırttı.

Ayça Ayşin Turan’ın başarılı performans sergilediği dizideki bu ayrılık sahnesi izleyenleri çok üzdü. Alp Navruz’un Poyraz olarak yine etkili oyunculuk sergilediği Ada Masalı’nın reytingleri ise iyi gelmiyor. Dün akşam yayınlanan tüm diziler içinde en düşük oranları elde eden yapım Ada Masalı oldu… Dizinin reyting sonuçları iyi gelmediği için de izleyiciler final endişesi yaşıyor.

Ada Masalı’nın reytinglerde en önemli kıstası olarak kabul edilen Baht Oyunu dizisi 17. bölümü ile final yaptı. Kanal D’nin aldığı final kararı büyük tartışmaya yol açtı. Baht Oyunu tüm kategorilerde Ada Masalı’ndan çok daha iyi reytingler almasına rağmen bitti. Ada Masalı’nın ise bu düşük reytingler ile ne kadar daha yoluna devam edeceği bilinmiyor.

Büyülü ada atmosferini ekranlara taşıyan ‘Ada Masalı’nın dün akşam yayınlanan bölümünde Poyraz’ın (Alp Navruz) kimseye haber vermeden ortadan kaybolması Kırlangıç Adası’nı karıştırdı. Poyraz’ın en zor anında yalnız kalmayı tercih ederek Haziran’ı kendisinden uzaklaştırması ise Haziran’ı derinden yaraladı.

Alper’in (Rami Narin) Melisa’ya (Merve Nur Bengi) evlilik teklifi etmesi ve İdil’in (Beril Pozam) Batu’ya (Erdem Kaynarca) karşı olan tüm duvarlarını yıktığı anda Batu’nun Poyraz’ı öldürmeye çalışan kişi olduğundan şüphelenmesi bölümün dikkat çeken anlarından oldu. Haziran’ın Ayten’le (Berrin Arısoy) ilgili gerçekleri Poyraz’a anlatmasının ardından geride bir mektup bırakarak adayı terk etmesi ise Kırlangıç Adası’nda ve ikilinin ilişkisinde bundan sonra olacaklara dair merak uyandırdı.

‘Ada Masalı’nın 17. bölümünün ardından ekranlara gelen yeni bölümden ön izleme sahnesinde Poyraz, Aliye’ye (Bedia Ener) annesini affettiğini söylerken aynı zamanda öz torunu olmadığı halde kendisine sahip çıkan babaannesine minnet duyduğunu dile getiriyor. Poyraz’ın gerçekleri öğrenmesine çok şaşıran Aliye ise her şeyi onun iyiliği için yaptığını itiraf ediyor. İkili arasındaki diyalog, duygusal bir bölümün habercisi oluyor.

Ali Bilgin’in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli’nin ise yönetmenliğini üstlendiği ‘Ada Masalı’nın senaryosu Aksel Bonfil imzası taşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’a Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Beril Pozam, Erdem Kaynarca, Rami Narin, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ, Özge Demirtel, İlkay Akdağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz ve Bedia Ener eşlik ediyor.

‘Ada Masalı’ her salı akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında!

Ada Masalı İzle!

https://www.startv.com.tr/canli-yayin

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