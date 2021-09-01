Ada masalı 11. bölümde neler oldu?

Ay Yapım'ın içinizi ısıtacak yepyeni bir romantik yaz dizisi Ada Masalı, yaz aylarında ekranları şenlendiriyor. Ada Masalı dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu, dizinin ilk tanıtımı yayınlandığı günden beri merak ediliyordu. Nihayet bu meraklı bekleyiş sona erdi. Ada Masalı dizisinin yönetmenliğini Ali Bilgin, senaryosunu Yeşim Çıtak ve Yelda Eroğlu üstlenmektedir.

ADA MASALI 11. BÖLÜMDE NELER OLDU? (31 AĞUSTOS 2021)

11. Bölüm Konusu;

Batu’nun planı işe yaramıştır. Poyraz’dan yediği yumruk amacına ulaşmış, Haziran ve Poyraz arasında bir kırılmaya sebep olmuştur. Ancak Batu’nun henüz bilmediği şey, bu olayın Poyraz’da bambaşka etkilerinin de olduğudur. Poyraz’ın karanlık geçmişi üzerindeki perde aralanmaya başlamıştır bir kere…

Melisa ve Alper’in kısa yakınlaşması başlarını hiç beklemedikleri belalara sokacaktır. Biricik’i korumak adına söylenen yalanlar zamanla içinden çıkılmaz bir oyuna dönüşecektir.

Adada yalanlar üzerine bir oyun kuran bir başka kişi de İdil’dir. Poyraz’ın ilgisini kazanmak için söylediği yalanın nerelere varabileceğini görmeye başlayacaktır.

Haziran, bir yandan Poyraz’la Batu’nun kavgasının sebebini öğrenmeye çalışırken bir yandan da Poyraz’la aralarındaki köprülerin yıkılmamasını sağlamaya çalışır. Ancak Poyraz bunu hiç de kolaylaştırmıyordur.

Batu’nun her seferinde işin içinden sıyrılması, kendini suçsuz gösterecek hamleler yapması Poyrazı daha da zor bir duruma sokmaktadır. Ancak her şeye rağmen Poyraz ve Haziran aşka tutunmaya çabalayacaktır. Ancak artık aşklarının karşısında bir değil iki güçlü düşman vardır.

ADA MASALI 12. BÖLÜMDE NELER OLACAK? (7 EYLÜL 2021)

Ada Masalı 7 Eylül 2021 tarihinde Star TV'de.

ADA MASALI OYUNCULARI

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un başrolleri paylaştığı dizinin güçlü oyuncu kadrosunda; İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener gibi önemli isimler yer alıyor.

ADA MASALI KONUSU

Çok farklı iki karaktere sahip olan Haziran (Ayça Ayşin Turan) ve Poyraz’ın (Alp Navruz) yollarının kesişmesiyle doğacak aşklarını konu alan ‘Ada Masalı’, herkesi ekran başına kilitliyor.