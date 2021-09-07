90'lı yılların en iyi 7 çizgi filimi...

90’lar da çocuk olmak kavramı günümüzde oldukça kullanılan bir terim oldu. 90’ların pazar sabahları erkenden kalkıp doğruca çizgi film izlemeye koşan bir nesil olduğunu düşünürsek ve çoğumuzun çocukluğunun o dönemlere denk gelmesi de eklenirse bu haber sizde nostalji etkisi yaratacak. İşte sizler için 90’ların unutulmaz 10 çizgi filmi. Keyifli okumalar.



1. Şirinler



Çizgifilm deyince belki de akıllara ilk gelen Şirinler. Bu mavi küçük sevimli karakterler hepimizin gönlünde taht kurmuştur. Şirin babanın bilgili halleri, Şirine’nin tatlı sevimli konuşmaları, Sakar Şiri’nin komik sakarlıkları, Uykucu Şiri’nin her ortamda uyuyakalması ve daha fazlası 90’lar çocuklarının unutulmazları arasında ilk sırayı aldığına eminiz.

2. Tom ve Jerry



Sabahlarımın neşesi olan bu iki karakter ve maceraları hala hepimizin unutulmazları arasındadır. Tom’un türlü planları Jerry’nin akıllı halleri… Sürekli heyecanlı ve bol kovalamacalı bu sevimli karakterleri biz çok özledik.



3. Temel Reis



90’lar çocuklarına ıspanak sevdiren çizgi film diyebiliriz kendisine. Safinaz’ı paylaşamayan Temel Reis ve Kaba Sakal’ın maceraları çocukluğumuzun unutulmazları arasındadır her zaman.

90’ların unutulmaz 7 çizgi filmi - Page 44. Taş Devri



Taş devrini anlatan ve anlatırken bizleri eğlendiren bir çizgi filmdi Taş Devri. Bol dinazor ve çeşitli hayvanları içeren bu komik çizgi film hala hepimizin yüzünü güldürmeyi başarabilir.



5. Casper



Sevimli hayalet Casper’ı unuttuğumuzu düşünmediniz herhalde. İyilik yapmak için dünyaya gönderilmiş sevimli bir hayalet. İtiraf edin Casper’ı izledikten sonra sizde duvarlardan ve kapılardan geçmeye çalıştınız mı?

6. Jetgiller

Jetgiller belki de bizi robot ve uzayla tanıştıran ilk ütopik yapım. İstedikleri zaman uzayda gezinti yapabilen bu ailenin maceralarını severek izliyorduk.7. Red Kit



Vahşi batının kahramanlarından olan kahramanımız kendi gölgesinden bile hızlı silah çekiyordu. Bu kovboy, Dalton kardeşler ile bir ok maceraya koşmuşlardı ve çocukların bir numaralı idolü olmuştu.

Kaynak:teknolojioku