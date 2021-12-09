9 Aralık Perşembe TV yayın akışı 8 Aralık TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?

9 Aralık Perşembe 2021 TV yayın akışı! ATV, Kanal D, Show TV, Fox TV, Star, TV8, TRT 1 ve Kanal 7’de bugün ne var? 9 Aralık Perşembe TV'de olan dizler, programlar, yarışmalarda merak ediliyor. 9 Aralık hangi diziler var? Kanallardaki yayın akışları neler? Tatilde TV de neler var? 9 Aralık 2021 bugün hangi diziler var? Saat kaçta? 9 Aralık Perşembe TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?

9 Aralık Perşembe ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:25 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

9 Aralık Perşembe Kanal D Yayın Akışı

06:45 Güneşin Kızları

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kırık Hayatlar

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

23:40 Baht Oyunu

9 Aralık Perşembe Star TV Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:45 Star Market

18.40 Star Haber

20:00 Kazara Aşk

9 Aralık Perşembe FOX TV Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Kiracı

22:15 Fulya ile Umudun Olsun

9 Aralık Perşembe TRT 1 Yayın Akışı

08:55 Kalk Gidelim

12:35 Benim Adım Melek

16:10 Teşkilat (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Türk Sineması 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu'

9 Aralık Perşembe TV8 Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Masterchef Türkiye

14:15 Paylaş Benimle

17:15 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye

9 Aralık Perşembe SHOW TV Yayın Akışı

06:00 Yeni Gelin

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

22:00 Sakar Şakir

23.45 Köyden İndim Şehre