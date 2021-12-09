9 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta Çeyrek Altının Sahibi Kim Oldu?

Gelinim Mutfakta'ya başvuru nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta zorlu ve heyecanlı geçiyor peki bu hafta kim daha başarılı olacak hangi yarışmacının yemekleri daha lezzetli olacak? Hangi yarışmacı elemeyi geçecek hangi yarışmacı elenmeyecek? Peki, yarışmada bugün yarışan gelinler kaynanalarından kaçar puan alacak. Ekranların ilgiyle izlenen programında bugün neler olacak? Bu hafta programı kim sunacak yarışmacıları kimler? Bu hafta hangi yarışmacılar yarışmaya katılıyor? Hangi yemekler yapılacak? Bu haftanın menüsü nedir? Ekranların ilgiyle izlenen programında bugün neler olacak? Bu hafta programı kim sunacak yarışmacıları kimler?

Sinema - TV 09.12.2021, 13:15 09.12.2021, 13:16
9 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta Çeyrek Altının Sahibi Kim Oldu?

Gelinim Mutfakta'ya başvuru nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta zorlu ve heyecanlı geçiyor peki bu hafta kim daha başarılı olacak hangi yarışmacının yemekleri daha lezzetli olacak? Hangi yarışmacı elemeyi geçecek hangi yarışmacı elenmeyecek? Peki, yarışmada bugün yarışan gelinler kaynanalarından kaçar puan alacak. Ekranların ilgiyle izlenen programında bugün neler olacak? Bu hafta programı kim sunacak yarışmacıları kimler? Bu hafta hangi yarışmacılar yarışmaya katılıyor? Hangi yemekler yapılacak? Bu haftanın menüsü nedir? Ekranların ilgiyle izlenen programında bugün neler olacak? Bu hafta programı kim sunacak yarışmacıları kimler?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTININ SAHİBİ KİM OLDU? 

Çeyrek altının sahibi Miyase oldu.

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