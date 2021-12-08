8 Aralık Çarşamba TV yayın akışı 8 Aralık TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?
8 Aralık Çarşamba 2021 TV yayın akışı! ATV, Kanal D, Show TV, Fox TV, Star, TV8, TRT 1 ve Kanal 7’de bugün ne var? 8 Aralık Çarşamba TV'de olan dizler, programlar, yarışmalarda merak ediliyor. 8 Aralık hangi diziler var? Kanallardaki yayın akışları neler? Tatilde TV de neler var? 8 Aralık 2021 bugün hangi diziler var? Saat kaçta? 8 Aralık Çarşamba TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?
8 Aralık Çarşamba 2021 TV yayın akışı! ATV, Kanal D, Show TV, Fox TV, Star, TV8, TRT 1 ve Kanal 7’de bugün ne var? 8 Aralık Çarşamba TV'de olan dizler, programlar, yarışmalarda merak ediliyor. 8 Aralık hangi diziler var? Kanallardaki yayın akışları neler? Tatilde TV de neler var? 8 Aralık 2021 bugün hangi diziler var? Saat kaçta? 8 Aralık Çarşamba TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?
ATV YAYIN AKIŞI
08.00’de Kahvaltı Haberleri
10.00’da Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00’te ATV Gün Ortası
14.00’de Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16.20’de Esra Erol’da
19.00’da ATV Ana Haber
20.00’de Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI
06.15’te Sihirli Annem
09.00’da Neler Oluyor Hayatta?
11.00’de Asi
13.00’te Gelinim Mutfakta
15.45’te Ece Üner ile Susma
18.45’te Kanal D Ana Haber
20.00’de Sadakatsiz
23.45’te Bir Nefes Yeter
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00’de Mesut Yar ile Bugün
09.45’te Sabahın Sultanı Seda Sayan
13.00’te Serap Peköz ile Gerçeğin Peşinde
16.00’da Kiralık Aşk
18.40’ta Star Haber
20.00’de Annemizi Saklarken
FOX TV YAYIN AKIŞI
08.00’de Çalar Saat
10.45’te Çağla ile Yeni Bir Gün
13.00’te En Hamarat Benim
16.00’da Fulya ile Umudun Olsun
19.00’da Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20.30’da Kanunsuz Topraklar
23.45’te El Kızı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
09.00’da Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
10.30’da Tozkoparan İskender (Altyazılı)
11.45’te Gönül Dağı (Altyazılı)
14.00’te Bizim Köyün Kızları
16.45’te Seksenler (Altyazılı)
19.00’da Ana Haber ( Canlı)
19.55’te İddiaların Aksine
20.00’de Yabancı Sinema “Görevimiz Tehlike” (Altyazılı)
22.25’te Dünya Hali (Altyazılı)
23.40’ta Seneye Bu Zamanlar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00’da Yeni Gelin
08.15’te Bu Sabah
10.15’te Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
12.15’te Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15.00’te Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45’te Show Ana Haber
20.00’de Öldürme Arzusu
22.15’te Çinli Satıcı
TV8 YAYIN AKIŞI
06.30’da Oynat Bakalım
07.15’te 8’de Sağlık
08.45’te Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11.15’te Masterchef Türkiye
16.00’da Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00’de Masterchef Türkiye
Flash TV'de Yeni Program Al Sana Haber'de 6 Ünlü İsim Kim? / Flash TV'de Yeni Program Al Sana Haber Ne Zaman Başlayacak?
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|16
|36
|2. Hekimoğlu Trabzon
|16
|34
|3. Sivas Belediyespor
|16
|30
|4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|16
|30
|5. Afjet Afyonspor
|16
|28
|6. Çorum FK
|16
|28
|7. Bodrumspor
|16
|27
|8. Ankaraspor
|16
|26
|9. Somaspor
|16
|26
|10. Silahtaroğlu Vanspor FK
|16
|26
|11. İnegölspor
|16
|24
|12. Serik Belediyespor
|16
|23
|13. Etimesgut Belediyespor
|16
|20
|14. Diyarbekirspor
|16
|18
|15. Turgutluspor
|16
|18
|16. Sarıyer
|16
|15
|17. Ergene Velimeşespor
|16
|11
|18. Adıyaman FK
|16
|10
|19. Kahramanmaraşspor
|16
|6
|20. Niğde Anadolu FK
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|15
|39
|2. Konyaspor
|15
|27
|3. Fenerbahçe
|15
|27
|4. Hatayspor
|15
|26
|5. Başakşehir
|15
|25
|6. Alanyaspor
|15
|24
|7. Galatasaray
|15
|23
|8. Karagümrük
|15
|22
|9. Beşiktaş
|15
|21
|10. Adana Demirspor
|15
|20
|11. Sivasspor
|15
|19
|12. Giresunspor
|15
|19
|13. Kayserispor
|15
|19
|14. Altay
|15
|18
|15. Antalyaspor
|15
|18
|16. Gaziantep FK
|15
|18
|17. Göztepe
|15
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|15
|14
|19. Kasımpaşa
|15
|11
|20. Rizespor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|15
|30
|2. Erzurumspor
|13
|28
|3. Ümraniye
|14
|27
|4. Eyüpspor
|14
|27
|5. Bandırmaspor
|14
|25
|6. Samsunspor
|14
|22
|7. Tuzlaspor
|13
|21
|8. İstanbulspor
|14
|20
|9. Kocaelispor
|14
|20
|10. Gençlerbirliği
|14
|20
|11. Boluspor
|14
|19
|12. Adanaspor
|15
|19
|13. Menemenspor
|14
|18
|14. Bursaspor
|14
|17
|15. Manisa FK
|15
|17
|16. Denizlispor
|14
|15
|17. Ankara Keçiörengücü
|14
|14
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|15
|35
|2. Liverpool
|15
|34
|3. Chelsea
|15
|33
|4. West Ham
|15
|27
|5. Tottenham
|14
|25
|6. M. United
|15
|24
|7. Arsenal
|15
|23
|8. Wolverhampton
|15
|21
|9. Brighton
|15
|20
|10. Aston Villa
|15
|19
|11. Leicester City
|15
|19
|12. Everton
|15
|18
|13. Brentford
|15
|17
|14. Crystal Palace
|15
|16
|15. Leeds United
|15
|16
|16. Southampton
|15
|16
|17. Watford
|15
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle
|15
|10
|20. Norwich City
|15
|10