8 Aralık Çarşamba TV yayın akışı 8 Aralık TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?

8 Aralık Çarşamba 2021 TV yayın akışı! ATV, Kanal D, Show TV, Fox TV, Star, TV8, TRT 1 ve Kanal 7’de bugün ne var? 8 Aralık Çarşamba TV'de olan dizler, programlar, yarışmalarda merak ediliyor. 8 Aralık hangi diziler var? Kanallardaki yayın akışları neler? Tatilde TV de neler var? 8 Aralık 2021 bugün hangi diziler var? Saat kaçta? 8 Aralık Çarşamba TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?

ATV YAYIN AKIŞI

08.00’de Kahvaltı Haberleri

10.00’da Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00’te ATV Gün Ortası

14.00’de Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16.20’de Esra Erol’da

19.00’da ATV Ana Haber

20.00’de Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

06.15’te Sihirli Annem

09.00’da Neler Oluyor Hayatta?

11.00’de Asi

13.00’te Gelinim Mutfakta

15.45’te Ece Üner ile Susma

18.45’te Kanal D Ana Haber

20.00’de Sadakatsiz

23.45’te Bir Nefes Yeter

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00’de Mesut Yar ile Bugün

09.45’te Sabahın Sultanı Seda Sayan

13.00’te Serap Peköz ile Gerçeğin Peşinde

16.00’da Kiralık Aşk

18.40’ta Star Haber

20.00’de Annemizi Saklarken

FOX TV YAYIN AKIŞI

08.00’de Çalar Saat

10.45’te Çağla ile Yeni Bir Gün

13.00’te En Hamarat Benim

16.00’da Fulya ile Umudun Olsun

19.00’da Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20.30’da Kanunsuz Topraklar

23.45’te El Kızı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09.00’da Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

10.30’da Tozkoparan İskender (Altyazılı)

11.45’te Gönül Dağı (Altyazılı)

14.00’te Bizim Köyün Kızları

16.45’te Seksenler (Altyazılı)

19.00’da Ana Haber ( Canlı)

19.55’te İddiaların Aksine

20.00’de Yabancı Sinema “Görevimiz Tehlike” (Altyazılı)

22.25’te Dünya Hali (Altyazılı)

23.40’ta Seneye Bu Zamanlar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00’da Yeni Gelin

08.15’te Bu Sabah

10.15’te Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

12.15’te Kuzey Yıldızı İlk Aşk

15.00’te Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45’te Show Ana Haber

20.00’de Öldürme Arzusu

22.15’te Çinli Satıcı

TV8 YAYIN AKIŞI

06.30’da Oynat Bakalım

07.15’te 8’de Sağlık

08.45’te Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11.15’te Masterchef Türkiye

16.00’da Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00’de Masterchef Türkiye