7 Aralık Salı TV yayın akışı 7 Aralık TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?
7 Aralık Salı 2021 TV yayın akışı! ATV, Kanal D, Show TV, Fox TV, Star, TV8, TRT 1 ve Kanal 7’de bugün ne var? 7 Aralık Salı TV'de olan dizler, programlar, yarışmalarda merak ediliyor. 7 Aralık hangi diziler var? Kanallardaki yayın akışları neler? Tatilde TV de neler var? 7 Aralık 2021 bugün hangi diziler var? Saat kaçta? 7 Aralık Salı TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?
7 Aralık Salı 2021 TV yayın akışı! ATV, Kanal D, Show TV, Fox TV, Star, TV8, TRT 1 ve Kanal 7’de bugün ne var? 7 Aralık Salı TV'de olan dizler, programlar, yarışmalarda merak ediliyor. 7 Aralık hangi diziler var? Kanallardaki yayın akışları neler? Tatilde TV de neler var? 7 Aralık 2021 bugün hangi diziler var? Saat kaçta? 7 Aralık Salı TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?
7 Aralık 2021 Salı Show TV Yayın Akışı
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
11:30 Yeni Gelin
12:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çukur (Yeni Bölüm)
00:15 Ramo
03:00 Arıza
05:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
7 Aralık 2021 Salı ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Maide’nin Altın Günü (Yerli Sinema)
22:20 Zor Yıllar (Yerli Sinema)
00:20 Bir Zamanlar Çukurova
02:00 Kırgın Çiçekler
04:40 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
7 Aralık 2021 Salı Kanal D Yayın Akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Fatmagül’ün Suçu Ne?
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Yatıya Misafirim Var
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 İyi Aile Babası (Tekrar)
22:30 Kılıbık
00:30 Yatıya Misafirim Var
03:00 Gelinim Mutfakta
05:30 Küçük Ağa
7 Aralık 2021 Salı Fox TV Yayın Akışı
08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 Aşk Yeniden
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma (Yeni Bölüm)
00:15 Kefaret
02:45 Zuha Topal’la Sofrada
04:45 Babam Sınıfta Kaldı
06:00 Şevkat Yerimdar
7 Aralık 2021 Salı Star TV Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Söz
18:30 Star Ana Haber
20:00 Sefirin Kızı (Yeni Bölüm)
00:20 Yerli Dizi (Tekrar)
03:30 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
05:30 Geniş Aile
7 Aralık 2021 Salı TV8 Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
14:00 Doya Doya Moda
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Kırmızı Oda
02:30 Doya Doya Moda
04:30 8x8
05:15 Bilginiz Olsun
7 Aralık 2021 Salı TRT 1 Yayın Akışı
05:40 Seksenler
06:30 Acemi Anneler
08:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım’ın Konağı
11:00 Benim Adım Melek
13:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu (Yeni Bölüm)
00:10 Payithat Abdülhamid
02:50 52 Hafta
03:10 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
05:10 52 Hafta
7 Aralık 2021 Salı TRT 2 Yayın Akışı
04:58İstiklal Marşı
05:00Tiyatro Dünyası
05:30Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
06:30Randevu
06:50Geleneksel Kıyafetler
07:00Coğrafyadan Kültüre Bağ
07:30Hayat Sanat
08:00Belgesel: Para
08:30Sarayın Lezzetleri
09:00Bir Resim Bir Hikaye
09:30Geri Dönüşen Sanat
09:50Berceste
10:00Koleksiyoner
10:30Muasır
11:00Anadolu Arkeolojisi
11:30Tarihin Ruhu
12:00Hayat Sanat
12:30Muhayyelat
13:00Düşüncenin Seyir Defteri
14:00Arşivden Konserler
14:30Yeryüzleri
14:45Müzelerin Yıldızları
15:00Geri Dönüşen Sanat
15:20Geleneksel Kıyafetler
15:30Coğrafyadan Kültüre Bağ
16:00Geziyorum
16:30Kelimeler ve Şeyler
17:30Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
18:00Hayat Sanat
18:30Anjelika Akbar İle Sesler
19:00Bir Resim Bir Hikaye
19:30Tarihin Ruhu
20:00Eşik
20:30Randevu
20:45Ne Yazıyor
21:00Tarih Söyleşileri
22:00Yabancı Sinema: Adliye (Ordinary Justice)
23:45Eşik
00:15Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası
00:45Tarih Söyleşileri
01:45Yabancı Sinema: Adliye (Ordinary Justice)
03:30Aramızda Müzik Var
04:20Müzelerin Yıldızları
04:30Evliya Çelebi
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|16
|36
|2. Hekimoğlu Trabzon
|16
|34
|3. Sivas Belediyespor
|16
|30
|4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|16
|30
|5. Afjet Afyonspor
|16
|28
|6. Çorum FK
|16
|28
|7. Bodrumspor
|16
|27
|8. Ankaraspor
|16
|26
|9. Somaspor
|16
|26
|10. Silahtaroğlu Vanspor FK
|16
|26
|11. İnegölspor
|16
|24
|12. Serik Belediyespor
|16
|23
|13. Etimesgut Belediyespor
|16
|20
|14. Diyarbekirspor
|16
|18
|15. Turgutluspor
|16
|18
|16. Sarıyer
|16
|15
|17. Ergene Velimeşespor
|16
|11
|18. Adıyaman FK
|16
|10
|19. Kahramanmaraşspor
|16
|6
|20. Niğde Anadolu FK
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|15
|39
|2. Konyaspor
|15
|27
|3. Fenerbahçe
|15
|27
|4. Hatayspor
|15
|26
|5. Başakşehir
|15
|25
|6. Alanyaspor
|15
|24
|7. Galatasaray
|15
|23
|8. Karagümrük
|15
|22
|9. Beşiktaş
|15
|21
|10. Adana Demirspor
|15
|20
|11. Sivasspor
|15
|19
|12. Giresunspor
|15
|19
|13. Kayserispor
|15
|19
|14. Altay
|15
|18
|15. Antalyaspor
|15
|18
|16. Gaziantep FK
|15
|18
|17. Göztepe
|15
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|15
|14
|19. Kasımpaşa
|15
|11
|20. Rizespor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|15
|30
|2. Erzurumspor
|13
|28
|3. Ümraniye
|14
|27
|4. Eyüpspor
|14
|27
|5. Bandırmaspor
|14
|25
|6. Samsunspor
|14
|22
|7. Tuzlaspor
|13
|21
|8. İstanbulspor
|14
|20
|9. Kocaelispor
|14
|20
|10. Gençlerbirliği
|14
|20
|11. Boluspor
|14
|19
|12. Adanaspor
|15
|19
|13. Menemenspor
|14
|18
|14. Bursaspor
|14
|17
|15. Manisa FK
|15
|17
|16. Denizlispor
|14
|15
|17. Ankara Keçiörengücü
|14
|14
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|15
|35
|2. Liverpool
|15
|34
|3. Chelsea
|15
|33
|4. West Ham
|15
|27
|5. Tottenham
|14
|25
|6. M. United
|15
|24
|7. Arsenal
|15
|23
|8. Wolverhampton
|15
|21
|9. Brighton
|15
|20
|10. Aston Villa
|15
|19
|11. Leicester City
|15
|19
|12. Everton
|15
|18
|13. Brentford
|15
|17
|14. Crystal Palace
|15
|16
|15. Leeds United
|15
|16
|16. Southampton
|15
|16
|17. Watford
|15
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle
|15
|10
|20. Norwich City
|15
|10