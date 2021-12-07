7 Aralık Salı TV yayın akışı 7 Aralık TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?

7 Aralık Salı 2021 TV yayın akışı! ATV, Kanal D, Show TV, Fox TV, Star, TV8, TRT 1 ve Kanal 7’de bugün ne var? 7 Aralık Salı TV'de olan dizler, programlar, yarışmalarda merak ediliyor. 7 Aralık hangi diziler var? Kanallardaki yayın akışları neler? Tatilde TV de neler var? 7 Aralık 2021 bugün hangi diziler var? Saat kaçta? 7 Aralık Salı TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?

7 Aralık 2021 Salı Show TV Yayın Akışı

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Ender Saraç İle Sağlıklı Günler

11:30 Yeni Gelin

12:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Çukur (Yeni Bölüm)

00:15 Ramo

03:00 Arıza

05:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

7 Aralık 2021 Salı ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Maide’nin Altın Günü (Yerli Sinema)

22:20 Zor Yıllar (Yerli Sinema)

00:20 Bir Zamanlar Çukurova

02:00 Kırgın Çiçekler

04:40 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

7 Aralık 2021 Salı Kanal D Yayın Akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Fatmagül’ün Suçu Ne?

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Yatıya Misafirim Var

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 İyi Aile Babası (Tekrar)

22:30 Kılıbık

00:30 Yatıya Misafirim Var

03:00 Gelinim Mutfakta

05:30 Küçük Ağa

7 Aralık 2021 Salı Fox TV Yayın Akışı

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:45 Aşk Yeniden

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma (Yeni Bölüm)

00:15 Kefaret

02:45 Zuha Topal’la Sofrada

04:45 Babam Sınıfta Kaldı

06:00 Şevkat Yerimdar

7 Aralık 2021 Salı Star TV Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Söz

18:30 Star Ana Haber

20:00 Sefirin Kızı (Yeni Bölüm)

00:20 Yerli Dizi (Tekrar)

03:30 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah

05:30 Geniş Aile

7 Aralık 2021 Salı TV8 Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 MasterChef Türkiye

14:00 Doya Doya Moda

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 Kırmızı Oda

02:30 Doya Doya Moda

04:30 8x8

05:15 Bilginiz Olsun

7 Aralık 2021 Salı TRT 1 Yayın Akışı

05:40 Seksenler

06:30 Acemi Anneler

08:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım’ın Konağı

11:00 Benim Adım Melek

13:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:45 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu (Yeni Bölüm)

00:10 Payithat Abdülhamid

02:50 52 Hafta

03:10 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

05:10 52 Hafta

7 Aralık 2021 Salı TRT 2 Yayın Akışı

04:58İstiklal Marşı

05:00Tiyatro Dünyası

05:30Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

06:30Randevu

06:50Geleneksel Kıyafetler

07:00Coğrafyadan Kültüre Bağ

07:30Hayat Sanat

08:00Belgesel: Para

08:30Sarayın Lezzetleri

09:00Bir Resim Bir Hikaye

09:30Geri Dönüşen Sanat

09:50Berceste

10:00Koleksiyoner

10:30Muasır

11:00Anadolu Arkeolojisi

11:30Tarihin Ruhu

12:00Hayat Sanat

12:30Muhayyelat

13:00Düşüncenin Seyir Defteri

14:00Arşivden Konserler

14:30Yeryüzleri

14:45Müzelerin Yıldızları

15:00Geri Dönüşen Sanat

15:20Geleneksel Kıyafetler

15:30Coğrafyadan Kültüre Bağ

16:00Geziyorum

16:30Kelimeler ve Şeyler

17:30Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

18:00Hayat Sanat

18:30Anjelika Akbar İle Sesler

19:00Bir Resim Bir Hikaye

19:30Tarihin Ruhu

20:00Eşik

20:30Randevu

20:45Ne Yazıyor

21:00Tarih Söyleşileri

22:00Yabancı Sinema: Adliye (Ordinary Justice)

23:45Eşik

00:15Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası

00:45Tarih Söyleşileri

01:45Yabancı Sinema: Adliye (Ordinary Justice)

03:30Aramızda Müzik Var

04:20Müzelerin Yıldızları

04:30Evliya Çelebi