7 Aralık Salı TV yayın akışı 7 Aralık TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?

7 Aralık Salı 2021 TV yayın akışı! ATV, Kanal D, Show TV, Fox TV, Star, TV8, TRT 1 ve Kanal 7’de bugün ne var? 7 Aralık Salı TV'de olan dizler, programlar, yarışmalarda merak ediliyor. 7 Aralık hangi diziler var? Kanallardaki yayın akışları neler? Tatilde TV de neler var? 7 Aralık 2021 bugün hangi diziler var? Saat kaçta? 7 Aralık Salı TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?

Sinema - TV 07.12.2021, 10:15 07.12.2021, 10:18
7 Aralık Salı TV yayın akışı 7 Aralık TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?

7 Aralık Salı 2021 TV yayın akışı! ATV, Kanal D, Show TV, Fox TV, Star, TV8, TRT 1 ve Kanal 7’de bugün ne var? 7 Aralık Salı TV'de olan dizler, programlar, yarışmalarda merak ediliyor. 7 Aralık hangi diziler var? Kanallardaki yayın akışları neler? Tatilde TV de neler var? 7 Aralık 2021 bugün hangi diziler var? Saat kaçta? 7 Aralık Salı TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?

7 Aralık 2021 Salı Show TV Yayın Akışı

08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
11:30 Yeni Gelin
12:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çukur (Yeni Bölüm)
00:15 Ramo
03:00 Arıza
05:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

7 Aralık 2021 Salı ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Maide’nin Altın Günü (Yerli Sinema)
22:20 Zor Yıllar (Yerli Sinema)
00:20 Bir Zamanlar Çukurova
02:00 Kırgın Çiçekler
04:40 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

7 Aralık 2021 Salı Kanal D Yayın Akışı

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Fatmagül’ün Suçu Ne?
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Yatıya Misafirim Var
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 İyi Aile Babası (Tekrar)
22:30 Kılıbık
00:30 Yatıya Misafirim Var
03:00 Gelinim Mutfakta
05:30 Küçük Ağa

7 Aralık 2021 Salı Fox TV Yayın Akışı

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 Aşk Yeniden
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma (Yeni Bölüm)
00:15 Kefaret
02:45 Zuha Topal’la Sofrada
04:45 Babam Sınıfta Kaldı
06:00 Şevkat Yerimdar

7 Aralık 2021 Salı Star TV Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Söz
18:30 Star Ana Haber
20:00 Sefirin Kızı (Yeni Bölüm)
00:20 Yerli Dizi (Tekrar)
03:30 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
05:30 Geniş Aile

7 Aralık 2021 Salı TV8 Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
14:00 Doya Doya Moda
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Kırmızı Oda
02:30 Doya Doya Moda
04:30 8x8
05:15 Bilginiz Olsun

7 Aralık 2021 Salı TRT 1 Yayın Akışı

05:40 Seksenler
06:30 Acemi Anneler
08:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım’ın Konağı
11:00 Benim Adım Melek
13:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu (Yeni Bölüm)
00:10 Payithat Abdülhamid
02:50 52 Hafta
03:10 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
05:10 52 Hafta

7 Aralık 2021 Salı TRT 2 Yayın Akışı

04:58İstiklal Marşı
05:00Tiyatro Dünyası
05:30Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
06:30Randevu
06:50Geleneksel Kıyafetler
07:00Coğrafyadan Kültüre Bağ
07:30Hayat Sanat
08:00Belgesel: Para
08:30Sarayın Lezzetleri
09:00Bir Resim Bir Hikaye
09:30Geri Dönüşen Sanat
09:50Berceste
10:00Koleksiyoner
10:30Muasır
11:00Anadolu Arkeolojisi
11:30Tarihin Ruhu
12:00Hayat Sanat
12:30Muhayyelat
13:00Düşüncenin Seyir Defteri
14:00Arşivden Konserler
14:30Yeryüzleri
14:45Müzelerin Yıldızları
15:00Geri Dönüşen Sanat
15:20Geleneksel Kıyafetler
15:30Coğrafyadan Kültüre Bağ
16:00Geziyorum
16:30Kelimeler ve Şeyler
17:30Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
18:00Hayat Sanat
18:30Anjelika Akbar İle Sesler
19:00Bir Resim Bir Hikaye
19:30Tarihin Ruhu
20:00Eşik
20:30Randevu
20:45Ne Yazıyor
21:00Tarih Söyleşileri
22:00Yabancı Sinema: Adliye (Ordinary Justice)
23:45Eşik
00:15Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası
00:45Tarih Söyleşileri
01:45Yabancı Sinema: Adliye (Ordinary Justice)
03:30Aramızda Müzik Var
04:20Müzelerin Yıldızları
04:30Evliya Çelebi

Yorumlar (0)
7
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 07 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 16 36
2. Hekimoğlu Trabzon 16 34
3. Sivas Belediyespor 16 30
4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 16 30
5. Afjet Afyonspor 16 28
6. Çorum FK 16 28
7. Bodrumspor 16 27
8. Ankaraspor 16 26
9. Somaspor 16 26
10. Silahtaroğlu Vanspor FK 16 26
11. İnegölspor 16 24
12. Serik Belediyespor 16 23
13. Etimesgut Belediyespor 16 20
14. Diyarbekirspor 16 18
15. Turgutluspor 16 18
16. Sarıyer 16 15
17. Ergene Velimeşespor 16 11
18. Adıyaman FK 16 10
19. Kahramanmaraşspor 16 6
20. Niğde Anadolu FK 16 5
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10