6 Şubat Pazar 2022 TV yayın akışı TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?

Hafta sonunu evde geçirmek isteyenler TV yayın akışını merak ediyor. Peki 6 şubat pazar televizyonda neler var?

ATV 6 Şubat 2022 Pazar Yayın Akışı

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:15 Dizi TV

12:05 Destan

16:00 Yalnız Kurt

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

KANAL D 6 Şubat 2022 Pazar Yayın Akışı

07:30 Konuştuktça

08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Camdaki Kız

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

STAR TV 6 Şubat 2022 Pazar Yayın Akışı

09:00 Bir Demet Tiyatro

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

15:45 Kaderimin Oyunu

18:45 Star Haber

20:00 Ters Yüz

FOX TV 6 Şubat 2022 Pazar Yayın Akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi arası

11:20 Aşk Mantık İntikam

14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:00 Mahkum

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 7. Koğuştaki Mucize

22:45 Yasak Elma

TRT 1 6 Şubat 2022 Pazar Yayın Akışı

05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:50 Yeşil Deniz

08:40 Payitaht "Abdülhamid"

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Şehrime Hoş Geldiniz

13:45 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

17:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat (Altyazılı)

TV8 6 Şubat 2022 Pazar Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Gazete Magazin

12:15 Survivor All Star

13:00 Survivor Panaroma

15:00 Kırmızı Oda

20:00 Survivor

Show TV 6 Şubat 2022 Pazar yayın akışı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Aziz

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Hababam SInıfı Tatilde

22:15 Salak Milyoner

23:45 Erkek Güzeli Sefil Bilo

Kanal 7 6 Şubat 2022 Pazar yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu

08:00 Merhaba Hayat

09:50 Muhabbet Kapısı

11:30 Bahar Kapıda

13:15 Başkent Kulisi

14:40 Gezelim.com

15:10 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum

16:00 Can Yoldaşım

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Yemin

22:20 Aşk Yazar