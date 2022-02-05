6 Şubat Pazar 2022 TV yayın akışı TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?
Hafta sonunu evde geçirmek isteyenler TV yayın akışını merak ediyor. Peki 6 şubat pazar televizyonda neler var?
Hafta sonunu evde geçirmek isteyenler TV yayın akışını merak ediyor. Peki 6 şubat pazar televizyonda neler var?
ATV 6 Şubat 2022 Pazar Yayın Akışı
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:15 Dizi TV
12:05 Destan
16:00 Yalnız Kurt
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D 6 Şubat 2022 Pazar Yayın Akışı
07:30 Konuştuktça
08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Camdaki Kız
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
STAR TV 6 Şubat 2022 Pazar Yayın Akışı
09:00 Bir Demet Tiyatro
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
15:45 Kaderimin Oyunu
18:45 Star Haber
20:00 Ters Yüz
FOX TV 6 Şubat 2022 Pazar Yayın Akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi arası
11:20 Aşk Mantık İntikam
14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:00 Mahkum
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 7. Koğuştaki Mucize
22:45 Yasak Elma
TRT 1 6 Şubat 2022 Pazar Yayın Akışı
05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:50 Yeşil Deniz
08:40 Payitaht "Abdülhamid"
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Şehrime Hoş Geldiniz
13:45 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
17:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat (Altyazılı)
TV8 6 Şubat 2022 Pazar Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Gazete Magazin
12:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panaroma
15:00 Kırmızı Oda
20:00 Survivor
Show TV 6 Şubat 2022 Pazar yayın akışı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aziz
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Hababam SInıfı Tatilde
22:15 Salak Milyoner
23:45 Erkek Güzeli Sefil Bilo
Kanal 7 6 Şubat 2022 Pazar yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
08:00 Merhaba Hayat
09:50 Muhabbet Kapısı
11:30 Bahar Kapıda
13:15 Başkent Kulisi
14:40 Gezelim.com
15:10 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
16:00 Can Yoldaşım
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Yemin
22:20 Aşk Yazar
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|22
|48
|2. 1461 Trabzon FK
|22
|46
|3. Sivas Belediyespor
|22
|41
|4. Somaspor
|22
|41
|5. Bodrumspor
|22
|40
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|22
|40
|7. Afjet Afyonspor
|21
|38
|8. Çorum FK
|22
|37
|9. Silahtaroğlu Vanspor FK
|21
|35
|10. Ankaraspor
|22
|32
|11. Serik Belediyespor
|22
|29
|12. Etimesgut Belediyespor
|23
|29
|13. İnegölspor
|23
|28
|14. Diyarbekirspor
|22
|25
|15. Turgutluspor
|22
|23
|16. Adıyaman FK
|22
|22
|17. Sarıyer
|22
|21
|18. Ergene Velimeşespor
|23
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|22
|12
|20. Niğde Anadolu FK
|23
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|24
|57
|2. Konyaspor
|23
|48
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|24
|36
|8. Gaziantep FK
|23
|35
|9. Başakşehir
|22
|34
|10. Kayserispor
|24
|34
|11. Sivasspor
|24
|31
|12. Karagümrük
|24
|31
|13. Kasımpaşa
|24
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|24
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|23
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|21
|34
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|21
|27
|11. Keçiörengücü
|22
|27
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|22
|23
|17. Bursaspor
|21
|21
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|21
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12