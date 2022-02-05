6 Şubat Pazar 2022 TV yayın akışı TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?

Hafta sonunu evde geçirmek isteyenler TV yayın akışını merak ediyor. Peki 6 şubat pazar televizyonda neler var?

Sinema - TV 05.02.2022, 16:20 05.02.2022, 16:20
6 Şubat Pazar 2022 TV yayın akışı TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?

Hafta sonunu evde geçirmek isteyenler TV yayın akışını merak ediyor. Peki 6 şubat pazar televizyonda neler var?

ATV 6 Şubat 2022 Pazar Yayın Akışı

07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:15 Dizi TV
12:05 Destan
16:00 Yalnız Kurt
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster

KANAL D 6 Şubat 2022 Pazar Yayın Akışı

07:30 Konuştuktça
08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Camdaki Kız
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı

STAR TV 6 Şubat 2022 Pazar Yayın Akışı

09:00 Bir Demet Tiyatro
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
15:45 Kaderimin Oyunu
18:45 Star Haber
20:00 Ters Yüz

FOX TV 6 Şubat 2022 Pazar Yayın Akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi arası
11:20 Aşk Mantık İntikam
14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi                                                                                                                            
15:00 Mahkum
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 7. Koğuştaki Mucize
22:45 Yasak Elma

TRT 1 6 Şubat 2022 Pazar Yayın Akışı

05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:50 Yeşil Deniz
08:40 Payitaht "Abdülhamid"
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Şehrime Hoş Geldiniz
13:45 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
17:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat (Altyazılı)

TV8 6 Şubat 2022 Pazar Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Gazete Magazin
12:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panaroma
15:00 Kırmızı Oda
20:00 Survivor

Show TV 6 Şubat 2022 Pazar yayın akışı

10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aziz
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Hababam SInıfı Tatilde
22:15 Salak Milyoner
23:45 Erkek Güzeli Sefil Bilo

Kanal 7 6 Şubat 2022 Pazar yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
08:00 Merhaba Hayat
09:50 Muhabbet Kapısı
11:30 Bahar Kapıda
13:15 Başkent Kulisi
14:40 Gezelim.com
15:10 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
16:00 Can Yoldaşım
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Yemin
22:20 Aşk Yazar

Yorumlar (0)
-5
sisli
Namaz Vakti 05 Şubat 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 22 48
2. 1461 Trabzon FK 22 46
3. Sivas Belediyespor 22 41
4. Somaspor 22 41
5. Bodrumspor 22 40
6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 22 40
7. Afjet Afyonspor 21 38
8. Çorum FK 22 37
9. Silahtaroğlu Vanspor FK 21 35
10. Ankaraspor 22 32
11. Serik Belediyespor 22 29
12. Etimesgut Belediyespor 23 29
13. İnegölspor 23 28
14. Diyarbekirspor 22 25
15. Turgutluspor 22 23
16. Adıyaman FK 22 22
17. Sarıyer 22 21
18. Ergene Velimeşespor 23 18
19. Kahramanmaraşspor 22 12
20. Niğde Anadolu FK 23 8
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 24 36
8. Gaziantep FK 23 35
9. Başakşehir 22 34
10. Kayserispor 24 34
11. Sivasspor 24 31
12. Karagümrük 24 31
13. Kasımpaşa 24 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 23 17
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 21 27
11. Keçiörengücü 22 27
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 22 23
17. Bursaspor 21 21
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12