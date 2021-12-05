5 Aralık Pazar TV yayın akışı 5 Aralık TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?
5 Aralık Pazar 2021 TV yayın akışı! ATV, Kanal D, Show TV, Fox TV, Star, TV8, TRT 1 ve Kanal 7’de bugün ne var? 5 Aralık Pazar TV'de olan dizler, programlar, yarışmalarda merak ediliyor. 5 Aralık hangi diziler var? Kanallardaki yayın akışları neler? Tatilde TV de neler var? 5 Aralık 2021 Pazar bugün hangi diziler var? Saat kaçta? 5 Aralık Pazar TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?
5 Aralık Pazar 2021 TV yayın akışı! ATV, Kanal D, Show TV, Fox TV, Star, TV8, TRT 1 ve Kanal 7’de bugün ne var? 5 Aralık Pazar TV'de olan dizler, programlar, yarışmalarda merak ediliyor. 5 Aralık hangi diziler var? Kanallardaki yayın akışları neler? Tatilde TV de neler var? 5 Aralık 2021 Pazar bugün hangi diziler var? Saat kaçta? 5 Aralık Pazar TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?
5 Aralık Pazar ATV Yayın Akışı
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:20 Bir Zamanlar Çukurova
15:45 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Destan
5 Aralık Pazar Kanal D Yayın Akışı
07:30 Konuştuktça
08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Sadakatsiz
16:15 Yargı
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
19:30 Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni - 2021
20:00 Yargı
5 Aralık Pazar Star TV Yayın Akışı
08:15 Çizgi Film Kuşağı
08:45 Güldüy Güldüy Show
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Boşver Arkadaş
16:00 Kaderimin Oyunu
18:45 Star Haber
20:00 Kaderimin Oyunu
5 Aralık Pazar FOX Yayın Akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Aşk Mantık İntikam
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Kanunsuz Topraklar
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:30 Elbet Bir Gün
5 Aralık Pazar TRT1 Yayın Akışı
06:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:20 Yeşil Deniz
08:35 Payitaht 'Abdülhamid'
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
14:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
17:15 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat (Altyazılı)
5 Aralık Pazar TV8 Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Gazete Magazin
12:30 Kırmızı Oda
15:45 O Ses Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm)
5 Aralık Pazar Show TV Yayın Akışı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aziz
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
21:45 Köyden İndim Şehire
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|15
|35
|2. Hekimoğlu Trabzon
|15
|33
|3. Sivas Belediyespor
|15
|30
|4. Çorum FK
|15
|28
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|15
|27
|6. Bodrumspor
|15
|26
|7. Afjet Afyonspor
|15
|25
|8. Ankaraspor
|15
|25
|9. Somaspor
|15
|25
|10. Silahtaroğlu Vanspor FK
|15
|25
|11. İnegölspor
|15
|21
|12. Serik Belediyespor
|15
|20
|13. Etimesgut Belediyespor
|15
|19
|14. Diyarbekirspor
|15
|18
|15. Turgutluspor
|15
|17
|16. Sarıyer
|15
|12
|17. Ergene Velimeşespor
|15
|11
|18. Adıyaman FK
|15
|10
|19. Niğde Anadolu FK
|15
|5
|20. Kahramanmaraşspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|15
|39
|2. Konyaspor
|14
|26
|3. Hatayspor
|14
|26
|4. Fenerbahçe
|14
|24
|5. Alanyaspor
|15
|24
|6. Galatasaray
|15
|23
|7. Başakşehir
|14
|22
|8. Karagümrük
|14
|22
|9. Beşiktaş
|15
|21
|10. Adana Demirspor
|15
|20
|11. Sivasspor
|15
|19
|12. Antalyaspor
|14
|18
|13. Altay
|15
|18
|14. Gaziantep FK
|14
|18
|15. Giresunspor
|14
|16
|16. Kayserispor
|14
|16
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|14
|13
|18. Göztepe
|14
|11
|19. Kasımpaşa
|15
|11
|20. Rizespor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Erzurumspor
|13
|28
|2. Ümraniye
|13
|27
|3. Ankaragücü
|14
|27
|4. Eyüpspor
|14
|27
|5. Bandırmaspor
|14
|25
|6. Tuzlaspor
|13
|21
|7. İstanbulspor
|14
|20
|8. Kocaelispor
|13
|20
|9. Gençlerbirliği
|14
|20
|10. Samsunspor
|13
|19
|11. Adanaspor
|15
|19
|12. Menemenspor
|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|14
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|15
|35
|2. Liverpool
|15
|34
|3. Chelsea
|15
|33
|4. West Ham
|15
|27
|5. Arsenal
|14
|23
|6. Tottenham
|13
|22
|7. M. United
|14
|21
|8. Wolverhampton
|15
|21
|9. Brighton
|15
|20
|10. Leicester City
|14
|19
|11. Crystal Palace
|14
|16
|12. Brentford
|14
|16
|13. Aston Villa
|14
|16
|14. Southampton
|15
|16
|15. Everton
|14
|15
|16. Leeds United
|14
|15
|17. Watford
|15
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle
|15
|10
|20. Norwich City
|14
|10