5 Aralık Pazar TV yayın akışı 5 Aralık TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?

5 Aralık Pazar 2021 TV yayın akışı! ATV, Kanal D, Show TV, Fox TV, Star, TV8, TRT 1 ve Kanal 7’de bugün ne var? 5 Aralık Pazar TV'de olan dizler, programlar, yarışmalarda merak ediliyor. 5 Aralık hangi diziler var? Kanallardaki yayın akışları neler? Tatilde TV de neler var? 5 Aralık 2021 Pazar bugün hangi diziler var? Saat kaçta? 5 Aralık Pazar TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?

Sinema - TV 05.12.2021, 10:00 05.12.2021, 10:00
5 Aralık Pazar TV yayın akışı 5 Aralık TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?

5 Aralık Pazar 2021 TV yayın akışı! ATV, Kanal D, Show TV, Fox TV, Star, TV8, TRT 1 ve Kanal 7’de bugün ne var? 5 Aralık Pazar TV'de olan dizler, programlar, yarışmalarda merak ediliyor. 5 Aralık hangi diziler var? Kanallardaki yayın akışları neler? Tatilde TV de neler var? 5 Aralık 2021 Pazar bugün hangi diziler var? Saat kaçta? 5 Aralık Pazar TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?

5 Aralık Pazar ATV Yayın Akışı

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:20 Bir Zamanlar Çukurova

15:45 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Destan

5 Aralık Pazar Kanal D Yayın Akışı

07:30 Konuştuktça

08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Sadakatsiz

16:15 Yargı

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

19:30 Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni - 2021

20:00 Yargı

5 Aralık Pazar Star TV Yayın Akışı

08:15 Çizgi Film Kuşağı

08:45 Güldüy Güldüy Show

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Boşver Arkadaş

16:00 Kaderimin Oyunu

18:45 Star Haber

20:00 Kaderimin Oyunu

5 Aralık Pazar FOX Yayın Akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Aşk Mantık İntikam

13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Kanunsuz Topraklar

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:30 Elbet Bir Gün

5 Aralık Pazar TRT1 Yayın Akışı

06:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:20 Yeşil Deniz

08:35 Payitaht 'Abdülhamid'

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

14:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

17:15 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat (Altyazılı)

5 Aralık Pazar TV8 Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç 

10:30 Gazete Magazin

12:30 Kırmızı Oda

15:45 O Ses Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm)

5 Aralık Pazar Show TV Yayın Akışı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30  Aziz

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

21:45 Köyden İndim Şehire

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