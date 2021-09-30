30 Eylül 2021 TV yayın akışı! ATV, Kanal D, Show TV, Fox Tv, TRT1, Star, TV8, Kanal 7 yayın akışı 30 Eylül 2021

ATV, Kanal D, Show TV, Fox Tv, TRT1, Star, TV8, Kanal 7 yayın akışı 30 Eylül 2021 Günü içinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Sinema - TV 30.09.2021, 08:46
30 Eylül 2021 TV yayın akışı! ATV, Kanal D, Show TV, Fox Tv, TRT1, Star, TV8, Kanal 7 yayın akışı 30 Eylül 2021

ATV, Kanal D, Show TV, Fox Tv, TRT1, Star, TV8, Kanal 7 yayın akışı 30 Eylül 2021 Günü içinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 

30 EYLÜL 2021 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:25 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

30 EYLÜL 2021 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kırık Hayatlar

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

30 EYLÜL 2021 PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18.40 Star Haber

20:00 Kazara Aşk

30 EYLÜL 2021 PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 7. Koğuştaki Mucize

22:30 Evlilik Hakkında Her Şey

30 EYLÜL 2021 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

05:55 Tövbeler Olsun (Altyazılı)

08:50 Kalk Gidelim

12:25 Benim Adım Melek

16:00 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

30 EYLÜL 2021 PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Masterchef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye

30 EYLÜL 2021 PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Başka Güzel

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Bir Başka Güzel

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Eltilerin Savaşı

30 EYLÜL 2021 PERŞEMBE KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Gülcü Baba

09:30 Muhabbet Kapısı

11:30 Nermin'in Enfes Mutfağı

12:45 Baş Tacım

14:30 Mutfağım Şahane

15:30 Can Yoldaşım

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:30 Diriliş Ertuğrul

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