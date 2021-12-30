30 Aralık Perşembe TV yayın akışı TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?
30 Aralık Perşembe 2021 TV yayın akışı! ATV, Kanal D, Show TV, Fox TV, Star, TV8, TRT 1 ve Kanal 7’de bugün ne var? 30 Aralık Perşembe TV'de olan dizler, programlar, yarışmalarda merak ediliyor. 30 Aralık Perşembe hangi diziler var? Kanallardaki yayın akışları neler? Tatilde TV de neler var? Bugün hangi diziler var? Saat kaçta? Bugün TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?
30 Aralık Perşembe 2021 TV yayın akışı! ATV, Kanal D, Show TV, Fox TV, Star, TV8, TRT 1 ve Kanal 7’de bugün ne var? 30 Aralık Perşembe TV'de olan dizler, programlar, yarışmalarda merak ediliyor. 30 Aralık Perşembe hangi diziler var? Kanallardaki yayın akışları neler? Tatilde TV de neler var? Bugün hangi diziler var? Saat kaçta? Bugün TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?
30 ARALIK PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
30 ARALIK PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Baht Oyunu
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Asi
13:00 Gelinim Mutfakta
16.00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız
30 ARALIK PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Peköz ile Gerçepin Peşinde
16.00 En Güzel Bölüm
16:15 Kiralık Aşk
18.30 Star Haber
20:00 Patron Mutlu Son İstiyor
30 ARALIK PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Mahkum
30 ARALIK PERŞEMBE TRT 2 YAYIN AKIŞI
07:30 Hayat Sanat
08:00 Koleksiyoner
09:00 Bir Resim Bir Hikaye
09:30 Geri Dönüşen Sanat
09:45 Berceste
10:00 Anadolu Arkeolojisi
10:30 Tarihin Ruhu
11:00 Felsefe Söyleşileri
12:00 Hayat Sanat
12:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ
13:00 Edebiyat Söyleşileri
14:00 Belgesel: Batıya Doğru Akan Nehir
14:45 Ne Yazıyor
15:00 İzler Suretler
15:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
16:00 Eşik
16:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
17:30Sessizce
17:50Türkiye Ekspresi
18:00Hayat Sanat
18:30Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası
19:00Sinema +
19:45Geri Dönüşen Sanat
20:00Karar Perdesi
21:00Felsefe Söyleşileri
22:00Yabancı Sinema: Gece Vurgunu (Nightcrawler)
30 ARALIK PERŞEMBE TRT1 YAYIN AKIŞI
08:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30Alişan İle Hayata Gülümse
12:15Şefin Özel Konuğu
13:15Beni Böyle Sev
16:30Seksenler
19:00Ana Haber
19:55İddiaların Aksine
20:00Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
30 ARALIK PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Masterchef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Masterchef Türkiye
30 ARALIK PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
08:15 Bu Sabah
10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
12:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|19
|45
|2. 1461 Trabzon FK
|19
|40
|3. Afjet Afyonspor
|19
|37
|4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|19
|36
|5. Sivas Belediyespor
|19
|34
|6. Çorum FK
|19
|34
|7. Somaspor
|19
|32
|8. Silahtaroğlu Vanspor FK
|19
|32
|9. Bodrumspor
|19
|31
|10. Ankaraspor
|19
|30
|11. Serik Belediyespor
|19
|29
|12. İnegölspor
|19
|24
|13. Diyarbekirspor
|19
|22
|14. Turgutluspor
|19
|22
|15. Etimesgut Belediyespor
|19
|21
|16. Adıyaman FK
|19
|16
|17. Sarıyer
|19
|15
|18. Ergene Velimeşespor
|19
|12
|19. Kahramanmaraşspor
|19
|8
|20. Niğde Anadolu FK
|19
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|19
|46
|2. Konyaspor
|19
|39
|3. Başakşehir
|19
|33
|4. Fenerbahçe
|19
|32
|5. Hatayspor
|19
|32
|6. Adana Demirspor
|19
|30
|7. Beşiktaş
|19
|28
|8. Alanyaspor
|19
|28
|9. Gaziantep FK
|19
|28
|10. Galatasaray
|19
|27
|11. Karagümrük
|19
|27
|12. Sivasspor
|19
|26
|13. Kayserispor
|19
|24
|14. Giresunspor
|19
|22
|15. Antalyaspor
|19
|22
|16. Altay
|19
|18
|17. Rizespor
|19
|17
|18. Kasımpaşa
|19
|15
|19. Göztepe
|19
|15
|20. Öznur Kablo Yeni Malatya
|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|18
|39
|2. Ankaragücü
|18
|36
|3. Erzurumspor
|18
|36
|4. Bandırmaspor
|18
|32
|5. Eyüpspor
|18
|32
|6. İstanbulspor
|18
|27
|7. Samsunspor
|18
|27
|8. Adanaspor
|18
|26
|9. Gençlerbirliği
|18
|26
|10. Tuzlaspor
|18
|24
|11. Kocaelispor
|18
|24
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Altınordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Ankara Keçiörengücü
|18
|19
|17. Bursaspor
|18
|19
|18. Denizlispor
|18
|16
|19. Balıkesirspor
|18
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|20
|50
|2. Chelsea
|20
|42
|3. Liverpool
|19
|41
|4. Arsenal
|19
|35
|5. West Ham
|19
|31
|6. Tottenham
|17
|30
|7. M. United
|17
|28
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Leicester City
|18
|25
|10. Brighton
|18
|24
|11. Crystal Palace
|19
|23
|12. Aston Villa
|18
|22
|13. Southampton
|19
|21
|14. Brentford
|18
|20
|15. Everton
|17
|19
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|17
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10