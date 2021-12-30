30 Aralık Perşembe TV yayın akışı TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?

30 Aralık Perşembe 2021 TV yayın akışı! ATV, Kanal D, Show TV, Fox TV, Star, TV8, TRT 1 ve Kanal 7’de bugün ne var? 30 Aralık Perşembe TV'de olan dizler, programlar, yarışmalarda merak ediliyor. 30 Aralık Perşembe hangi diziler var? Kanallardaki yayın akışları neler? Tatilde TV de neler var? Bugün hangi diziler var? Saat kaçta? Bugün TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?

Sinema - TV 30.12.2021, 12:30 30.12.2021, 12:39
30 Aralık Perşembe TV yayın akışı TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?

30 Aralık Perşembe 2021 TV yayın akışı! ATV, Kanal D, Show TV, Fox TV, Star, TV8, TRT 1 ve Kanal 7’de bugün ne var? 30 Aralık Perşembe TV'de olan dizler, programlar, yarışmalarda merak ediliyor. 30 Aralık Perşembe hangi diziler var? Kanallardaki yayın akışları neler? Tatilde TV de neler var? Bugün hangi diziler var? Saat kaçta? Bugün TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?

30 ARALIK PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

30 ARALIK PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI

 07:00 Baht Oyunu

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Asi

13:00 Gelinim Mutfakta

16.00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

30 ARALIK PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Peköz ile Gerçepin Peşinde

16.00 En Güzel Bölüm

16:15 Kiralık Aşk

18.30 Star Haber

20:00 Patron Mutlu Son İstiyor

30 ARALIK PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Mahkum

30 ARALIK PERŞEMBE TRT 2 YAYIN AKIŞI

07:30 Hayat Sanat

08:00 Koleksiyoner

09:00 Bir Resim Bir Hikaye

09:30 Geri Dönüşen Sanat

09:45 Berceste

10:00 Anadolu Arkeolojisi

10:30 Tarihin Ruhu

11:00 Felsefe Söyleşileri

12:00 Hayat Sanat

12:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ

13:00 Edebiyat Söyleşileri

14:00 Belgesel: Batıya Doğru Akan Nehir

14:45 Ne Yazıyor

15:00 İzler Suretler

15:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

16:00 Eşik

16:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

17:30Sessizce

17:50Türkiye Ekspresi

18:00Hayat Sanat

18:30Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası

19:00Sinema +

19:45Geri Dönüşen Sanat

20:00Karar Perdesi

21:00Felsefe Söyleşileri

22:00Yabancı Sinema: Gece Vurgunu (Nightcrawler)

30 ARALIK PERŞEMBE TRT1 YAYIN AKIŞI

08:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30Alişan İle Hayata Gülümse

12:15Şefin Özel Konuğu

13:15Beni Böyle Sev

16:30Seksenler

19:00Ana Haber

19:55İddiaların Aksine

20:00Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

30 ARALIK PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Masterchef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye

30 ARALIK PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

08:15 Bu Sabah

10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

12:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

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3. Afjet Afyonspor 19 37
4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 19 36
5. Sivas Belediyespor 19 34
6. Çorum FK 19 34
7. Somaspor 19 32
8. Silahtaroğlu Vanspor FK 19 32
9. Bodrumspor 19 31
10. Ankaraspor 19 30
11. Serik Belediyespor 19 29
12. İnegölspor 19 24
13. Diyarbekirspor 19 22
14. Turgutluspor 19 22
15. Etimesgut Belediyespor 19 21
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1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
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12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
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17. Rizespor 19 17
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19. Göztepe 19 15
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2. Chelsea 20 42
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